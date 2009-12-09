

اله واطي يعشق صبي جميل أشقر..صموئيل الأول .. إصحاح 16

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 23:41

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









اله واطي يعشق صبي جميل أشقر..صموئيل الأول .. إصحاح 16





1 فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول و انا قد رفضته عن ان يملك على اسرائيل املا قرنك دهنا و تعال ارسلك الى يسى البيتلحمي لاني قد رايت لي في بنيه ملكا* 2 فقال صموئيل كيف اذهب ان سمع شاول يقتلني فقال الرب خذ بيدك عجلة من البقر و قل قد جئت لاذبح للرب* 3 و ادع يسى الى الذبيحة و انا اعلمك ماذا تصنع و امسح لي الذي اقول لك عنه* 4 ففعل صموئيل كما تكلم الرب و جاء الى بيت لحم فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله و قالوا اسلام مجيئك* 5 فقال سلام قد جئت لاذبح للرب تقدسوا و تعالوا معي الى الذبيحة و قدس يسى و بنيه و دعاهم الى الذبيحة* 6 و كان لما جاءوا انه راى الياب فقال ان امام الرب مسيحه* 7 فقال الرب لصموئيل لا تنظر الى منظره و طول قامته لاني قد رفضته لانه ليس كما ينظر الانسان لان الانسان ينظر الى العينين و اما الرب فانه ينظر الى القلب* 8 فدعا يسى ابيناداب و عبره امام صموئيل فقال و هذا ايضا لم يختره الرب* 9 و عبر يسى شمة فقال و هذا ايضا لم يختره الرب* 10 و عبر يسى بنيه السبعة امام صموئيل فقال صموئيل ليسى الرب لم يختر هؤلاء* 11 و قال صموئيل ليسى هل كملوا الغلمان فقال بقي بعد الصغير و هوذا يرعى الغنم فقال صموئيل ليسى ارسل و ات به لاننا لا نجلس حتى ياتي الى ههنا* 12 فارسل و اتى به و كان اشقر مع حلاوة العينين و حسن المنظر فقال الرب قم امسحه لان هذا هو* 13 فاخذ صموئيل قرن الدهن و مسحه في وسط اخوته و حل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا ثم قام صموئيل و ذهب الى الرامة* 14 و ذهب روح الرب من عند شاول و بغته روح ردي من قبل الرب* 15 فقال عبيد شاول له هوذا روح ردي من قبل الله يبغتك* 16 فليامر سيدنا عبيده قدامه ان يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود و يكون اذا كان عليك الروح الردي من قبل الله انه يضرب بيده فتطيب* 17 فقال شاول لعبيده انظروا لي رجلا يحسن الضرب و اتوا به الي* 18 فاجاب واحد من الغلمان و قال هوذا قد رايت ابنا ليسى البيتلحمي يحسن الضرب و هو جبار باس و رجل حرب و فصيح و رجل جميل و الرب معه* 19 فارسل شاول رسلا الى يسى يقول ارسل الي داود ابنك الذي مع الغنم* 20 فاخذ يسى حمارا حاملا خبزا و زق خمر و جدي معزى و ارسلها بيد داود ابنه الى شاول* 21 فجاء داود الى شاول و وقف امامه فاحبه جدا و كان له حامل سلاح* 22 فارسل شاول الى يسى يقول ليقف داود امامي لانه وجد نعمة في عيني* 23 و كان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول ان داود اخذ العود و ضرب بيده فكان يرتاح شاول و يطيب و يذهب عنه الروح الردي*



توضيح



قال الرب لصموئيل الى متى تبقى تنوح على شاول وقد تعلم أني طردته من ملك إسرائيل.. تعال لنختر قريننا له فأرسل الى يسى البيتلحمي ليكون ملك بدلا منه..قال صموئيل أن سمع شاول سيقتلني.. قال الرب خذ عجل بقر ذبيحة ثم ادع لها يسى... وسأخبرك بما تصنعه ثم امسح الذي سأخبرك عنه ..ثم ذهب صموئيل الى بيت لحم لتقديم الذبيحة فراه شيوخها فخافوا منه وقالوا له ألسلام جئت..قال جئت لأذبح للرب تعالوا وقدسوا معي الذبيحة ودعا أيضا يسى وبنيه..قال الرب لصموئيل لا تنظر الى منظر الشخص لطوله أو عرضه لان الرب لا ينظر الى الشكل إنما الى القلب ..فدعا يسى ابيناداب فقال الرب لصموئيل لم اختر هذا... وعبر يسى شمة.. فقال صموئيل لم يختر الرب هذا... وعبر يسى وبنيه السبعة أمام صموئيل فقال الرب لم يختر هؤلاء.. قالوا لم يبقى إلا راعي صغير فأرسل واتى به وكان أشقر جميل العينين حسن المنظر فقال الرب قم وامسحه لان هذا هو.. فاخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه من بين أخوته وحلت روح الرب على داود... وذهبت عن شاول روح الرب وخرجت منه ريح نتنه ..فقال شاول لعبيده ابحثوا لي عن رجلا يحسن الضرب فأتوني به.. فأجاب احد الغلمان رأيت ابن يسى البيتلحمي يحسن الضرب وهو جبار رجل حرب... فصيح جميل... الرب معه... فأرسل شاول رسلا الى يسى يطلب منه بان يرسل ابنه داود راعي الغنم... فاخذ يسى حمارا حاملا خبزا و زق خمر و جدي وأرسلها الى شاول بيد ابنه داوود .. قال شاول لداوود قف أمامي لأنك وجدت نعمة في عين الرب.. فاخذ داوود عودا وضرب به شاول فارتاح وذهبت عنه الروح الرديئة



تعليق..





أراد اله التوراة اختيار ملك جديد بدلا عن شاول فأعطى صموئيل مواصفات جديدة عن الملك الجديد فقال له... قال الرب لصموئيل لا تنظر الى منظر الشخص لطوله أو عرضه لان الرب لا ينظر الى الشكل إنما الى القلب... ولكل لما رأى اله التوراة صبيا صغيرا أشقر ذو عينان جميلتان ضرب موصفاته عرض الحائط وقال لصموئيل ..قالوا لم يبقى إلا راعي صغير فأرسل واتى به وكان أشقر جميل العينين حسن المنظر ..قال الرب لصموئيل قم وامسحه لان هذا هو فاخذ قرن الدهن ومسحه من بين أخوته وحلت روح الرب على داوود...واطي



الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح16



https://www.enjeel.com/bible.php?bk=9&ch=16





























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