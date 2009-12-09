

دعد دريد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 22:26

المحور: الادب والفن









في كل غسق مساء

حين أجهز عليه

في إعادة لايكل عنه

غير دوران ثور سومري لناعور

يستقبلُني ليله بترحاب مشكوك فيه

قد أشتقت الى خصاماتنا وعزلتنا

تؤنبين زمني الناعس لضجيج العقل

وأؤنب زمنك المشاغب لسؤال لايكل

أقدميني وعاندي إحتوائنا

نجهز طقوساً سحرية

خالية الا من إمتلائنا

همهمات وتعاويذ كون

لاتعلم متى ينتهي نفثها

بسيجارة قد تكون الأخيرة أو لا

تحنو مطفأة سجائرعليها من قلق جواب

غير موجود

لنهيأ مشروبنا السحري

- بتولات ياسمين ذكرى ملمس وطن

- عبق أزقة حنظلها حلو الأثير

- جدران صمها صخب القرون

- والكثير الكثير من شوق

للـ لا أشواق

لنستقي هذا الشاي السحري

أوقدي نجومي نيازكاً ملتهباتٍ

واخلقي من القمر ذاكرةٌ تعتزل الليل

وأنا ماذا عني؟

أعلم أن طريقي قصير

ولن يبقى مني غير عبق العاديات

لتتسلقني داليات ياسمينٍ

نسيت عند تخوم البحار

وحي شذاها





