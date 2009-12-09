

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 22:26

المحور: الادب والفن









وأنا أسرح في دنيا ألألكترونات

أبحث عم آثارك في جميع الصفحات

كقيس مجنونٍ

يجوب الفلاوات

عن أثرٍ لليلى

عن أطلال سيدة السيدات

أجد ما يزيد شوقي

إذ تزدادين جمالاً مع مرور السنوات

كأن العمر يزينك كل يومٍ

وينعم عليك أجمل الصفات

كأنكِ إلهةٌ

لا يؤثر عليها مرور ألأوقات

أراك تشعين كل آنٍ

كشمسٍ تحجب بنورها

نور ملايين النجمات

وأزداد حباً لكِ

يذوب فيكِ ما فيَ من ذات

وأفتقد خواصي فيكِ

أذوب ذوبان الملح

في مياه المحيطات

أعود وقد ملئت نفسي رضىً

إذ لمحت عيني ذروة الكائنات

لتعيشي سعيدة

ولأعيش عاشقكِ

يا أزهر الوردات