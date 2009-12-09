أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عوني شبيطه - احلام الصغار خلف الجدار


اخر الافلام











المزيد.....

احلام الصغار خلف الجدار


عوني شبيطه
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 22:26
المحور: الادب والفن
    



باوراقٍ ليسَ اوراقي عبرتُ
الى خلفَ الجدار
القيتُ جميلَ السلام على اهليَ المحاصرينَ
ونظرةً على حُلمِ الصِغار
....
سالتُ فتاةً
لماذا تركبينَ عَصا المِكنسَه
قالت: هذا حصانيَ الطائرُ يحملنُي الى خلفَ الجدار
الى دفاتري والمدرسَه
....
وسألتُ اخرى، تكلمين َمن !
قالت: اساومُ حمامةً بيضاءَ ما زالت عنيدَه
"يا حمامةَ يا مليحةَ سَلفيني جناحَيكَ
كي اطيرَ الى حضنِ ابي الكادح
في بلادٍ بعيدَه
يا حمامةَ يا عنيده"
....
وعجبتُ لفتىً
يقفزُ على صهوةِ قوسِ قزح
قال : نفسي ارى بحرَ عكا وحيفا ويافا
وامضي الى اخوةٍ تحت الحصار
في غزةَ ورَفح
....
ورأيتُ فتىً يَخُطُ بالسبابةِ في الهواءِ عندَ مُنحَدر
قالَ: ارسمُ حجراً أردُ بهِ الغزاةَ عن قبرِ امي
ودفتر، الُمُ لها الاشعارَ على صفحاتِهِ
وفي طياتِهِ خُصلتَي زَعتر
غداً عيدُ مَولدِها، ستأتي كي تُقبلَني
أُمي ! سانامُ على زندكِ الحاني طويلا
وأهدي لكِ الدفتر
فالطريقُ من السماءِ في الليلِ سالكةٌ
لا السورُ يَمنعكِ ولا العَسكر
لا السور يمنعكِ ولا العسكر
....
والقيتُ السلامَ على فِتيَةٍ
يشُدونَ خيوطَ المطر
قالوا : نصطادُ غيمةً من موجِ الفضاءِ الكئيب
لنمضي على متنِها الفِضي
الى شطرِ البلاد القَصِي القصي
القريب القريب
ونخلعَ ابوابَ السِجنِ ونَكسِر
السلاسلَ واعناق البنادق، ونُحرر
اشجعَ الأباء.. أبي.. بل أبي.. بل أبي بل.......!!!
من جَحيم الأسر
....
فغنيتُ مع الصِغار الحالمينَ بنصرِهم قمَر النشبد
سنسرقُ الريحَ ونعلو
على بساطِ السندباد بلونِه الزاهي الجديد
نجلو رماد الحزنِ عن وجهِ السماءِ كي يمِضَ النجمُ وَضْاحا
والشمسُ تشرق بعد ان غَربَت في غيهبِ الليلِ الطويل
فوقَ مشمشنِا وزيتونَ الجليل
فوقَ تينات بلادي والنخيل
لوزِها والبرتقال
فوق َيافا، زرقةِ البحرِ وأيات الجمال
اينما شئنا بلادي ، في بلادي سَنطير
لن نبقى بعد اليوم بالسجن الصغير
ولا الكبير
سنجولُ في فلسطينَ سيدة البلاد
في السُهولِ وفي الجبالِ العالياتِ وفي الوِهاد
لا سورَ بعد اليوم... لا
لا خنادق لا بيادق لا سُدود
سنقتلعُ الطغاة والغزاةَ وما أقاموا من حدود
ونملأ العالمَ عشقاً وسلاماً ثم شدواً وورود
بعنادٍ وأجتهادٍ واعتداد
يا بلادي انتِ سيدةُ البلاد
سيعودَ اللاجئ المنفي يا بلادي لبلادي سيعود
ويغني مع الصغار الحالمين بنصرِهم قمرَ النشيد





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عوني شبيطه

إجمالي القراءات: 31,307
المقالات المنشورة: 16
- شطحات
- اجمل الاحلام في الستين
- بساتين
- لا يوجد عنب في الطيرة
- انطباعات ومشاهد من بلاد الهند (2)
- انطباعات ومشاهد من بلاد الهند (1)
- السندباد
- المدن دمشق
- شئ من الغزل
- *لَوأنَةُ الحُب (بمناسبة عيد الحب)
- ارى ما ارى (4)
- ارى ما ارى (3)
- ارى ما ارى (2)
- ارى ما ارى (الجزء الاول)
- نشيد لغزه ( الحق ربعك)

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- دراسة: ثقافة -العمل الدائم- تقتل أصحابها
- الزيارة الملكية لزامبيا.. اختراق دبلوماسي واقتصادي مغربي غير ...
- مهرجان سينمائي في لندن بمناسبة ذكرى الثورة الروسية
- مهرجان -خمسة رقص- يبعث الفرح بين الشباب المصري
- جلالة الملك يجري بلوساكا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية ...
- مهرجان -خمسة رقص- يبعث الفرح بين الشباب المصري
- الفلسطيني -اصطياد أشباح- أفضل تسجيلي في البرلينالي
- فلسطيني يوثق بالصورة والصوت قرى الخط الأخضر
- السرد والدين يهيمنان على معرض الكتاب بالدار البيضاء
- ابن كيران عن تصريح “تفريج كربات الأفارقة”: بعض الصحف ماكتحشم ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عوني شبيطه - احلام الصغار خلف الجدار