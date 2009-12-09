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الإستغفار


حسن أحمد عمر
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 22:26
المحور: الادب والفن
    


إن الذى خلق الحياة بعدله يغفر ذنوب التائبين جميعاً
فاستغفروا الله الرحيم تقرباً فالله كان مهيمناً وسميعا
تأتى السماء بخيرها ونعيمها للعبد إن عاد إليه مطيعاً
وتطول أعمار التقاة لربهم بسعادة للقائمين خشوعاً
فاستغفرالله بقلب تائب تنل النجاة من العذاب سريعا
فالتائبون هم الذين تجنبوا سوء العذاب وحسرة ودموعا
فارجع لربك كل يوم تائباً واذكروسبح سجدا وركوعا
فالله يغفر للعصاة ذنوبهم إن أخلصوا فى توبهم ورجوعا
واستغفر الرحمن فى عليائه وارجع إليه رهبة وخضوعا





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حسن أحمد عمر

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