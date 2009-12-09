

مصطفى محمد غريب

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 22:25

المحور: الادب والفن









من أينْ؟

يسقط هذا البرد الأصفر

الطابور الموجود على راس الخيمة

الرأس المحشو بالماضي

الرأس المتدلي مثل المشنوق

المرأةْ المملوءة قيحاً وشعوراً بالإخفاق

هذا الجوع الأطفال الرضع منسوخين

والأولاد المغسولين بملح الأرض

الشيخ المتجمد قدام العتمةْ

هذا الشبح الجالس بين الأحياء الأموات

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من أين؟

المطر الغارق بالوحل

الوحل الناقع بالأمطار

الأرض الثكلى

الأشجار الزعلانة

هذا الجرح الممتد على طول التاريخ

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من أين سيأتي الحق

وقصور المملوءينْ

تشوي الفقراء

وتبيع فتاوى الدين بلا خشيةْ

وتدللُ بالحكمةْ أن تسكتْ..

فسكوتك أحسن من قولك لا!

من أين ستأتي الأفواجْ

لتزيح القانون الأجدب!

من أين ستأتي الصرخة

وتهد المعبد فوق رؤوس الدجالين

20 / 1 / 2017

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