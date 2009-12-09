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لماذا يستأسد دواعش المسلمين علي الأقليات والأقباط؟


عدلي جندي
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 22:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


يدافع الأزهر (الغير شريف) والأغلبية السلفية عن دينهم الصحراوي ويزعمون أنه صالح للزمكان 
وتتفنن الآلة الإعلامية الداعشية صناعة الأفلام التسجيلية الدعائية التي تهدد وتتوعد الأقليات والأقباط بقرب نهايتهم علي يد المؤمنيين بكتاب وسنة رسول الإسلام
أنقل لكم مادة أعجبتني تتاولت هذة الظاهرة التي إنتشرت ما بين أوساط طبقات الشعوب والدول المسماة بالعربية وتتسبب في تدمير تلك وحدة وسلامة وتاريخ هذة الدول
(منقول)
دكتور وجدى ثابت غبريال
على هامش التهديد الاخير الصادر من كفار داعش لاقباط مصر داخلها و خارجها
لا اسرائيل و لا قطر طبعاً و لا الملاحده فى امريكا و لا الهندوس فى انجلترا لا
يخشون المساس باسرائيل لئلا الضربة تكون قاضيه لهم و سيركع المجتمع الدولى امام اسرائيل . كنا نحب ان نعرف اساب خوف الاشاوس من ضرب اسرائيل حتى الان ؟ اين الشجاعة يا منقبات العار ؟
يخشى الاشاوس ضرب قطر و دول بعينها خوفا منها و ارتجافاً امامها لان تلك الدول إما قادرة على تمحو الدولة الاسلاميه بخليفتها المخبول من على الخريطه و إما انها تمدهم بالمال و السلاح كقطر و السعوديه.
فقط الاقباط فى مصر من قصدتهم داعش فى تهديدها الاخير بقولها فى اخر رساله لها
" الأقباط "هدفنا الأول وصيدنا المفضل".
طبيعى فهو هدف سهل و لا احد يدافع عنه و هم ايضاً لا يدافعون عن انفسهم و لن تضطرب الدنيا من اجلهم و لكن السماء فقط تضطرب لهم
و لكن السماء لا تعنى الشيطان كثيراً و جنوده
هوذا يا انجس من دب على ظهر الارض قبطى يعلن كفركم انتم كفرة ، اكفركم و كفركم بواح و تستوجبون الحد و عدم اعلان المسلمين فى العالم الاسلامى كله لكفركم يعبر عن شراكة و خيانه للدين
منقبات داعش اصبحت نفايات ليسوا الا صديدا عفن ، عقولهن فى نزواتهن ليس الا .
عصابات اجراميه ترى الدماء فترتوى
يرون قوة فى السلاح اذ انعدم لديهم العقل و المنطق و بقت الغريزه الحيوانيه البدائيه
كل ما يقدرون عليه هو القتل و السلاح و التوحش الحيوانى و يحتمون وراءه
مفيش رجل فيهم يواجه رجل لرجل بوجه مكشوف و بايدى خاليه
لم نرَ ابداً واحدا منهم يده تخلو من السلاح لانه يعلم يقيناً انه سيركع امام اى رجل يعرف معنى الرجوله امام اقزام و نفايات صديديه
لا يضمر الاقباط لكم الا الازدراء و اللعنات الى الابد و العداء الى يوم يبعثون
انتم جرزان بائسة ترعى تحت سطح الارض و عقول خربه مريضه خرجتم من التاريخ و من الحضارة و تعيشون على هامش الحياه و الزمن
طواغيت الكفار الذين يحتمون بالسلاح و النقاب و لا يملكون لا العقل و لا الحجه لتخلفهم الحضارى و الفكرى
المعوقون عقلياً عقولهم فى سيوفهم فاذا سقط السيف نرى نسوة ترتجف ترتدى ثوب النساء و نقابهن
اى ضياع و انتم تهلكون
ستنحسر داعش فى سوريا و العراق لان القوات الفرنسيه سنضربها ضربه مميته قاتله مهلكه لها عن بكرة ابيها بعد بضعة اشهر
و لكن للاسف العلوقيه و التهاون و المرقعه المصرية مع من يؤيد هؤلاء فى داخل مصر و ينظِّر لهم تجعل الوضعاء و الغوغاء يتشحون بجلد الاسد و لهم فى مصر ولايات و مشايخ و عملاء و مجرمين سيعملون من اجل انجاح عملياتهم
حذارى فتحت الرماد اللهيب
حذارى فلم يعد فى قوس الصبر منزع
و لا تقولوا انه مادام الضحايا هم الاقباط فقط فلا داعى لبذل اى جهد فهم ضحايا سهلة المضغ و ابادتهم جميعاً ستواجه كالعادة ب :
اذكرونا امام عرش النعمه
يا بختكم يا شهداء
الى اخر ذلك العته المريض الذى لا يقصد منه الا تهوين الالم الذى لا يحتمل
ايها الحمقى و الاغبياء عندما يخلصون على الاقباط سيجهزون على الجميع و لهم فى مصر منظريهم و مشايخهم و مؤسساتهم و اكاد اقول جيوشهم ايضا
ماذا تنتظر يا جيش مصر لابادة هؤلاء ابادة نهائيه ؟
لكم فى القصاص حياه و لنا فى الحق الف حق
فى انتظارك بلا سلاح يا رقيع يا عفن يا صديد البشريه القمئ يا معلم الشيطان يا كافر يا ابن الكافر يا من خرجت من فلذات الجحيم لتعود اليها فلتجرؤ لو كنت رجلا ان تواجهنى بايدى عارية و عقل يفكر ، هذا لو وُجِدَ يا صعلوك و جدية تهديدى من القدرة على تنفيذه
وجدى ثابت





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عدلي جندي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عدلي جندي - لماذا يستأسد دواعش المسلمين علي الأقليات والأقباط؟