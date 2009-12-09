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الى روح نيتشه


فوزية بن عبد الله
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 17:55
المحور: الادب والفن
    


الى روح نيتشه
عليك مني السلام
ذهبت و تركت لنا اقوام غزاة رعاة
تنهش لحم رؤوسنا وتتغذى بالعجول السمان
تدمر و تسبي وتغني اغنية الاسلاف
تصوم وتصلي وتمجد نرسيس الجميل
الذي مات ولن يأتي بعده نرسيس اجمل
يتخذون الاوهام وقودا لحلم جميل
يحلمون هم بأرض ومجد وجنة تتسع لكل شيء
يعلقون اخطائهم على شماعة الخطيئة الاولى
ويبحثون عن سبيل لحب يتخطى كل شيء
يا روح نيتشه عليك مني السلام
حولونا الى وحوش نأكل بعضنا
و باسم الرب الاعظم اغتصبوا منا هويتنا
وتركونا تائهين بين الجنة والنار
على طريق الاعراف ينتظر اطفالنا
عودة المسيح وطال الانتظار طال
وأصيب الاطفال بمرض عضال
وعاجزون نحن عن طلب الدواء
فا يا روح نيتشه
ردي علي السلام
عل سلامك ينقذ الابرياء قبل ان يتشبهوا بالغزاة الرعاة





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فوزية بن عبد الله

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