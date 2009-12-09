

محمد جبار أبو الزَود

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 17:54

المحور: الادب والفن









إلحاقــا ًببيان ٍمؤلم ً

محمد جبار أبو الزَوَد

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أُمي

مثلُ نساءِ عراق ِالحربْ

افتقدتْ ابنا ً

( كانَ شيوعيا ًمرموقا ً

وفتىً طلابيا ًصلبا ً )

فَمَضت تبكي ـ ـ متقمصة ًحزنَ جنوبٍ ،

( حزن المعدان ِإذا جازَ الوصف ) ، ولكن

بإداءٍ مختلفٍ

وبإتقان ٍمكنّها من أن تبقى نائحة ًمتسيدة ً

منذ ثمانينات القرن ِالعشرين

إلى ساعةِ إعداد بيان توجِعها هذا ـ

أُمي

مثل نساءِ عراق ِ الفقد ِ

اتخذتْ من أسوّدها رمزا ً

ومنَ الشِعرِ قرينَ بكاء ـ

لمّا تبكي

يأتيَ الأمواتُ مُعَزّين ـ ـ الواحدُ تلوَ الآخر

بالرغم ِمن البعدِ

وأسلاكِ الدربِ

وما خلّى دارتَها مُدعاة َأسىً

لمّا تبكي

يصطفُ ملائكة ُاللهِ بكلِ خشوع ٍ

مستمعين ـ

لمّا تَبكي

لا معنى لهديلِ حمام ٍ أبدا ً

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في واحدة ٍمن أقسى الجلساتِ

تَجَلّتْ مُتسائلة ً

: ماذا أفعلُ بشهادةِ جامعةٍ صاحبها مفقود ؟ ـ