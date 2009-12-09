

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 17:53

المحور: الارشيف الماركسي









يعد الاتحاد الشيوعي الأممي ضمن التيارات والروافد الملتزمة بخط الأفكار الذي جسّده على التوالي ماركس وانجلز وروزا لوكسمبورغ ولينين وتروتسكي. يعتبر هذا التيار أن النظام الرأسمالي يمثل ماضي المجتمع الانساني وليس مستقبله وأن المجتمع الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة والسوق والتنافس والربح يجب أن يُستبدل على مستوى العالم بمجتمع آخر يقوم على الملكية الجماعية لموارد الأرض ووسائل الإنتاج، وعلى اقتصاد مخطط على نحو ديمقراطي مما يكفل لكل واحد من أعضائه إمكانية الوصول بشكل متساو إلى كل الخيرات المادية والثقافية.



ويمتثل هذا التيار بالثورة الروسية لعام 1917 التي يعتبرها الثورة الأولى والوحيدة حتى زمننا الحاضر التي حازت فيها البروليتاريا على سلطة الدولة ولوقت طويل محاولة بذلك تغيير المجتمع إلى نحو جماعي، وذلك قبل أن يقصيها استبداد البيروقراطية الغاصبة عن السلطة السياسية.



وتعتبر المنظمات المنتمية إلى الاتحاد الشيوعي الأممي أنه يجب إعادة ترويج الأفكار الشيوعية بين أفراد الطبقة العاملة وهي الوحيدة القادرة على جعل هذه الأفكار قوة تؤدي للتّغيير الاجتماعي المنشود.



إن مناضلي الاتحاد الشيوعي الأممي، بمشاركتهم قدر استطاعتهم في النضالات اليومية العمال، يقومون في نفس الوقت بالدفاع بين هؤلاء العمال عن المصالح السياسية العامة للطبقة العاملة. إنهم مقتنعون أن العمال هم وحدهم القادرون على استبدال الرأسمالية بمجتمع حر وأخوي وإنساني، اذ أنهم يشكلون أغلبية الناس ولا مصلحة لديهم بالحفاظ على المجتمع الحالي. هم وحدهم أيضا، بسبب عددهم وتمركزهم، من يملك القدرة على السيطرة على السلطة السياسية نتيجة تحركهم.



ويعتبر هؤلاء المناضلون أن العمال يشكلون طبقة اجتماعية واحدة على مستوى العالم. وأن وجود العمال في كل مراحل الإنتاج والتوزيع يتيح لهم السيطرة بشكل ديمقراطي على كل عجلات الاقتصاد لجعله يلبي حاجات الجميع.



تشكل مجلة النضال الطبقي (Lutte de classe)، الموجودة على الأنترنت باللغة الفرنسية، المنصة المشتركة للاتحاد الشيوعي الأممي. كما يوجد لكل تنظيم منتم إلى هذا الاتحاد منشوراته الخاصة به وذلك على شكل صحافة سياسية، وأيضاً، لدى أغلبها، على شكل منشور عمالي منتظم في المعامل.



يضم الاتحاد الشيوعي الأممي التنظيمات التالية:



"الاتحاد الشيوعي (التروتسكي)" في فرنسا المعروف ب"النضال العمالي" (Lutte Ouvrière) وهو عنوان جريدته الاسبوعية ؛

"الكفاح العمالي" (Combat Ouvrier) في جزر الآنتيل (Antilles) الفرنسية ؛

"الاتحاد الإفريقي للعمال الشيوعيين الأمميين" (UATCI) الذين يناضلون في ساحل العاج كما بين المهاجرين الافارقة في فرنسا.

"منظمة العمال الثوريين (الاتحاد الشيوعي الأممي)" (OTR-UCI) في هايتي ؛

المناضلون البريطانيون في "الكفاح العمالي" (Worker’s Fight) في بريطانيا العظمى ؛

المناضلون التروتسكيون المتجمعون حول منشور "النضال الطبقي" (Sinif Mücadelesi) في تركيا؛

المناضلون الاسبانيون المتجمعون حول مجلة "النضال الطبقي" (Lucha de Clase).

ومناضلوا "الحلقة العمالية الشيوعية" (L’Internazionale) في إيطاليا.

كما للاتحاد الشيوعي الأممي علاقات أخوية مع مناضلي مجموعة سبارك "Spark" في الولايات المتحدة الأميريكية.



وبالاضافة إلى منشورات هذه التنظيمات ومجموعات المناضلين، يضع هذا الموقع أمام زائريه نصوص جريدة "النضال العمالي" الفرنسية المترجمة إلى الألمانية والروسية والعربية

.رابط الاتحاد الشيوعى الاممى http://www.---union----communiste.org/ar/about





