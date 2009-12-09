

صالح الشقباوي

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 17:53

المحور: القضية الفلسطينية









لسيد نتنياهو

الا تظن ان ممارستك للقوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني

لن يعطيك حق الاستمرار في الوجودالتاريخي فوق ارض فلسطين

وان انكارك للحقوق التاريخية الفلسطينية في ارض فلسطين هو بدايات انهيار لما تدعون انه حققكم،فانتم موجودون على هذه الارض بحق القوة ،فهل تعلم ان القوة تكبر وتشيخ وبالتالي تهرم...كما هرمت انت سيد نتنياهو...!!!

انني كفلسطيني انصحك ان تنصاع لحقاىق التاريخ ومناطق وعيه وان تعلم ان الشعب الفلسطيني ليس هنودا حمرا فقد تلاشى زمن الهنود وولد في فلسطين زمن الفهود والاسود والشعب الجبار..فاذهب وقف الى سديم التاريخ وقف لتستحضر اصوات الاوائل من اجداد اجدادك وهم يصرخون في وجه موسى "لن ندخلها يا موسى ..حتى يخرجوا منها ...انا فيها قوم جبارين"ارأيت سيد نتنياهو كيف صرخوا وهم عراة حفاة تائهون في صحراء سيناء.