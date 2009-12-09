

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 16:18

المحور: الحركة العمالية والنقابية









. تعليق اضراب العاملين والاداريين بالهيئة العامةللتأمين الصحى فى بعض المحافظات .القاهرة , الاسكندرية ,الغربية,الاقصر,دمياط,فى انتظار تنفيذ مديرى الفروع لوعودهم لعاملين ,مع استمرار الاضراب الجزئى للاسبوع الثانى بمحافظتى كفر الشيخ والمنيا .وتحويل 6 عمال للتحقيق بالقاهرة بتهمة اثارة البلبلة وأخلا سبيلهم بضمان مقر العمل ويناضل العاملين والاداريين باالتأمين الصحىفى مصر لتحقيق مطالبم التى تنص على .

.1-حافز ثابت 500% +100 %تقييم

2-بدل غلاء معيشه مؤهلات عليا 450 + 425 مؤهلات فوق متوسطه 400مؤهلا ت متوسطه 400للعمال والحرفيون والمسعفون والسائقين

3- بدل العدوي لجميع العاملين 1000جيني

4-تسويات جميع العاملين الذين حصلوا علي مؤهلات اثناء الخدمه

5 -الاحتفاظ بألا جازات الاعتياديه

6- ان تمنح الهئيه مكافاة 20 شهر بواقع شهر عن كل سنه خدمه

7- انشاء بما يعرف مجلس امناء الهئيه العامه للتامين الصحي يضم كافه. العاملين من كافه التخصصات الاداريه والقانونيه والطبيه

8-حل النقابه