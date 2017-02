عادل الخياط

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 15:44

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









عندما تضرب السخرية في الصميم - ترامب محتارا-

عادل الخياط

لو سألت أي إنسان بسيط في هذا الخضم العالمي : هل يستحق ترامب السخرية ؟ " لأجابك على الفور ودون تردد : نعم , يستحق السخرية على طول الخط , فهو ساذج على جميع المستويات : سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا ونفسيا " ..والأكيد ان جميع المنظمات المدنية والحقوقية والإعلامية والرابطات الفنية والأدبية وغيرها تتفق مع هذا الرأي , بل " ترامب نفسه يقر بتلك الحقيقة , فعندما سُئل أثناء حملته الإنتخابية إن كان يمتلك رصيدا , أجاب بالإيجاب بأنه لا يمتلك أي رصيد في هذا المجال !



لذلك إنطلق أصحاب المواهب في حملات تفضح سلوكيات هذا الشخص الغبية المثيرة للسخرية والشفقة , لنستعرض بعضا منها :



* واشنطن: رداً على وصول دونالد ترامب الى البيت الأبيض أنجز الكاتب البريطاني هاورد جاكوبسون، الفائز بجائزة مان بوكر، رواية كوميدية قصيرة في زمن قياسي لا يفسر فيها لماذا فاز ترامب بل يقدم "سلوى في السخرية الوحشية"، على حد تعبيره. ومن المقرر ان تُنشر رواية "بوسي" Pussy - See more at: http://elaph.com/Web/Culture/2017/2/1131991.html#sthash.hIu7Q4Ag.dpuf



* علماء : ترامب مصاب بإضطراب نفسي خطير : على الرابط التالي وغيرها الكثير من الروابط :



http://www.eremnews.com/news/world/706314





* بالنسبة لي كنت أتوقع أن يحدث لهذا الشخص منذ تسلمه زمام السلطة , أن يحدث له عدة مطبات , كوني كنت أتابع برامجه التلفزيونية المرتبطة بعقاراته وعجرفته الفاضحة في التعامل مع العاملين معه تحت الإختبار والعبارة التي تصدر عنه على الدوام , والمثيرة للضحك والإشمئزاز : yuo are fire



لكني سوف أدخله في مضمار أوسع , وهو التقرير التالي الذي ربما يعطي بعدا أكبر عن حيثيات هذا الشخص .. التقرير على الرابط التالي :



http://elaph.com/Web/News/2017/2/1134631.html







لكن أهم ما في تلك السيناريو هو جوهر موضوعنا عن السخرية التي تلامس هذا الذي طلع علينا في غفلة من الزمن .



كثيرا او أحيانا ما أشير إلى البرنامج الفكاهي الأميركي " سترداي لايف نايت " هدا البرنامج محبب لدي , بحيث وضعته على الديجت بوكس للتسجيل , بحيث أنه يُسجل أتوماتيكيا ..

في الحلقة التي أعقبت الفوز الدراماتيكي المفبرك لـ " ترامب " تلك الحلقة كانت أشبه بترنيمة جنائزية رغم بعض المقاطع المضحكة , كون البرنامج المعروض على قناة NBC وتلك القناة وجميع القنوات أو جلها هي ديمقراطية في توجهاتها .. لكن فيما بعد , وعندما بدأت تداعيات ترامب المضحكة في تعامله الفظ مع القضاء الأميركي , ومع قادة الدول ومع وسائل الإعلام .. إنطلقت السخرية في أعلى مستوياتها على تلكم القنوات , وأخطرها وأكثرها وقعا على ترامب هي الحلقة التي حدثت في 5-2 -2017 مع الممثل الرائع " أليك بولدوين " .. فلقد أعلن " ترامب نفسه "إشمئزازه الطافح من تلك الحلقة , وإزداد الطين بلة عندما نشرت صحيفة دومنيكانية صورة الممثل " بولدوين " على انه ترامب .. وسوف يتواصل برنامج " سترداي لايف " في تلك السخرية القاتلة .. طبعا لكون طبيعة البرنامج الممتد عبر السنين على تلك التوليفة التي مرت على معظم نجوم هوليوود والرؤساء الذين ولجوا البيت الأبيض , بمعنى أن الكثير من رؤساء أميركا قد قدموا فعاليات في هذا البرنامج , ومنهم ترامب نفسه , فلماذا تنزعج ياسيد عندما يكون الطرح يمس جسدك المتفسخ ! هل تتذكر تلك الحلقة التي قدمتك كواجهة إعلامية ؟ يبدو ان الشخص يعيش في أميركا لكنه لم يتشرب ذلك العملاق المسمى أميركا العظيمة , وربما لهذا السبب أخذ ينعق مثل بوم الغابات أن " باراك أوباما " ليس أميركيا !