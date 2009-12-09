

حسين علوان علي

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:15

المحور: الادب والفن









1



كالتئام الجرح،

أطبقت الشفاه على الشفاه

بلا أمل في القبل.



2



انحرف الشراع عن الهواء

في لجة البحر الحزين،

ومضى يبحر

برياح من قلبي.



3



سرعان ما أدركت

حين لفّ الضباب البحيرة

على ضفة المقبرة

أنيَ زائلُ.



وسرعان ما أدركت

حالما هبط الفجر على البحيرة

جذلانا

صوب المقبرة

أنني أقرب الى الزوال مسافة فجر واحد.



4



ثلاثة رقصوا فرحا عند نبع دمعي

بلارحمة.

ولادةٌ

وموتٌ

وحياةْ.



5



في صندوقِ كمانٍ

لعازفٍ فقير أعمى،

ماتت موسيقانا

الموسِرة

المبصرة.



6



لم تكن تلك امرأة.

بالأحرى

كانت مقطعا أخيرا قبل الأنوثة.



7



بوابة الحزن

آهلة بالغناء

آهلة بالغناء

جنب مرفأ قلبي.



8



لماذا اقترنت الحشرة بالدبوس في ذاكرتي؟



9



سرك مصان

على لوحة تعليق المفاتيح عند الباب

لأنك أغلقت على قلبك الغرفة.



وغدا صباحا

حين يحل الغروب،

ستعود لتغلق على قلبك الباب

وعلى سرك الغرفة.