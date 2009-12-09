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بوابة الحزن آهلة بالغناء


حسين علوان علي
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:15
المحور: الادب والفن
    


1

كالتئام الجرح،
أطبقت الشفاه على الشفاه
بلا أمل في القبل.

2

انحرف الشراع عن الهواء
في لجة البحر الحزين،
ومضى يبحر
برياح من قلبي.

3

سرعان ما أدركت
حين لفّ الضباب البحيرة
على ضفة المقبرة
أنيَ زائلُ.

وسرعان ما أدركت
حالما هبط الفجر على البحيرة
جذلانا
صوب المقبرة
أنني أقرب الى الزوال مسافة فجر واحد.

4

ثلاثة رقصوا فرحا عند نبع دمعي
بلارحمة.
ولادةٌ
وموتٌ
وحياةْ.

5

في صندوقِ كمانٍ
لعازفٍ فقير أعمى،
ماتت موسيقانا
الموسِرة
المبصرة.

6

لم تكن تلك امرأة.
بالأحرى
كانت مقطعا أخيرا قبل الأنوثة.

7

بوابة الحزن
آهلة بالغناء
آهلة بالغناء
جنب مرفأ قلبي.

8

لماذا اقترنت الحشرة بالدبوس في ذاكرتي؟

9

سرك مصان
على لوحة تعليق المفاتيح عند الباب
لأنك أغلقت على قلبك الغرفة.

وغدا صباحا
حين يحل الغروب،
ستعود لتغلق على قلبك الباب
وعلى سرك الغرفة.





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حسين علوان علي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسين علوان علي - بوابة الحزن آهلة بالغناء