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اضغاث احلام


ال يسار الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:14
المحور: الادب والفن
    


حلمت...
بأيكات الحمام
وبيان شعبي
يعلن موت الحكام
وان العدالة هي الحكم وهي النظام
وان البلدان المفجوعة
مباحة للسلام....
والليل
صبحا بلا برد
والحب قصائد وانغام
حلمت...
ليتني ما حلمت
فاليقظة هوجاء و ضجيج
والجياع مواكب
تملأ الساحات كالحجيج
وافواه الثرثرة تقلب الجمر
والاشباه من خلف الخمار
نسوا رجولتهم
تحت الخيام....
.
ال يسار الطائي





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ال يسار الطائي

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