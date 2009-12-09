

نوميديا جرّوفي

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:14

المحور: الادب والفن









في زمن

لم يعد فيه قيس و لا المجنون

نبض قلبي فجأة لذلك البعيد

لم أذنب

سوى أنّني أحببتُ

و كدتُ ألعن الرّابع و الثلاثين ربيعا

لأنّه قال

هناك هوّة تفصلنا

تلك الهوّة السّحيقة

التي تسمّي نفسها

" الزّمن"

زمنُ جعلني فجأة في ضفّة

أنظرُ إليه

و لا يمدُّ لي يدهُ لأصل

ذرفتُ دموعا

صيّرها حزني وديانا

كنتُ سأحملُ خيبتي

بين ضلوعي

و أقف في التّيه

فأصبح بريسكا أخرى

مع أحد فتية الكهف

لكنّي تحدّيتُ الزّمن و التّاريخ

جسدي في جيل

و نبضي النّابض في جيل

و أنا التّائهة في ملكوت العُمر

أمضي إليه

كنتُ سأؤرّخ دموعي

خلف جُفوني

و أُخفي روحي في ثناياها الأبديّة

لأصبح ديفداس زماني

لكنّي انتصرتُ على الزّمن

فهو الرّوح و السّكن

إنّه شبابي و شيبتي

إنّه حبّي الأوحد الأبديّ

19/02/2016