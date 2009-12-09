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شبابي و شيبتي


نوميديا جرّوفي
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:14
المحور: الادب والفن
    


في زمن
لم يعد فيه قيس و لا المجنون
نبض قلبي فجأة لذلك البعيد
لم أذنب
سوى أنّني أحببتُ
و كدتُ ألعن الرّابع و الثلاثين ربيعا
لأنّه قال
هناك هوّة تفصلنا
تلك الهوّة السّحيقة
التي تسمّي نفسها
" الزّمن"
زمنُ جعلني فجأة في ضفّة
أنظرُ إليه
و لا يمدُّ لي يدهُ لأصل
ذرفتُ دموعا
صيّرها حزني وديانا
كنتُ سأحملُ خيبتي
بين ضلوعي
و أقف في التّيه
فأصبح بريسكا أخرى
مع أحد فتية الكهف
لكنّي تحدّيتُ الزّمن و التّاريخ
جسدي في جيل
و نبضي النّابض في جيل
و أنا التّائهة في ملكوت العُمر
أمضي إليه
كنتُ سأؤرّخ دموعي
خلف جُفوني
و أُخفي روحي في ثناياها الأبديّة
لأصبح ديفداس زماني
لكنّي انتصرتُ على الزّمن
فهو الرّوح و السّكن
إنّه شبابي و شيبتي
إنّه حبّي الأوحد الأبديّ
19/02/2016





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نوميديا جرّوفي

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