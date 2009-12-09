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القدس في المفاوضات العربية الإسرائيلية : الواقع واحتمالات المستقبل (1991- 2015م)


سعيد جميل تمراز
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ملخص البحث
شهدت مراحل الصراع العربي الإسرائيلي خلال السنوات الطويلة، مواقف سياسية متباينة لأطراف الصراع حول قضية كبرى تحدد معالم ذلك الصراع، وهي قضية القدس، ويرجع ذلك التباين إلى جوهر الصراع الذي تفجر مع بدء الغزو الصهيوني لفلسطين، الذي انطلقت بوادره مع أواخر القرن التاسع عشر، تنفيذاً للمشروع الصهيوني الكبير الذي طرح تحت عنوان ( إيجاد وطن قومي لليهود )، فالصراع عبارة عن مواجهة بين الشعب العربي الفلسطيني الذي تعرض وطنه للاحتلال، وبين طرف آخر يمثل من وجهة نظر الشعب الفلسطيني استعماراً استيطانياً يحاول سلب هذا الوطن، وطرد شعبه إلى الأبد، ومن ثم، فإن المقاومة، من وجهة نظر الشعب الفلسطيني، تهدف في الأساس، عودة الحق المسلوب إلى أصحابه الشرعيين، وحصول فلسطين على استقلالها، شأنها شأن باقي كل الشعوب التي تعرضت أوطانها للاحتلال.
وتعد قضية القدس واحدة من أهم القضايا الشائكة التي تعترض المفاوضات العربية – الإسرائيلية وتحاول إسرائيل مراراً التهرب من مناقشتها بشكل جاد مع الفلسطينيين، ومنذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993م، الذي أقر تأجيل قضية القدس إلى مرحلة الحل النهائي للمفاوضات، دخلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في سباق مع الزمن لفرض وقائع ملموسة على الأرض بما يجعل النتائج المستقبلية المفترضة للمفاوضات حول القدس غير ذات قيمة عملية وإستراتيجية.

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http://up.top4top.net/downloadf-41694gv61-pdf.html





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سعيد جميل تمراز

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد جميل تمراز - القدس في المفاوضات العربية الإسرائيلية : الواقع واحتمالات المستقبل (1991- 2015م)