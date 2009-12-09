

خليل الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 11:31

المحور: المجتمع المدني









محمد الرديني - أبو رامز في ذمة الخلود

إنتقل إلى رحمة الله الزميل العزيز الكاتب ( محمد الرديني - أبو رامز) يوم الأحد المصادف 19 / 2 / 2017 في أوكلاند على أثر نوبة قلبية .

الذكر الطيب له وخالص العزاء لزوجته الفاضلة أم رامز وأولاده رامز ورنا وباقي أفراد العائلة وإلى كل أقربائه وأصدقائه ومعارفه .

سنوافيكم لاحقاً عن موعد إقامة مجلس العزاء