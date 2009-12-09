أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - مارينا سوريال - بيت هيدرا8


اخر الافلام











المزيد.....

بيت هيدرا8


مارينا سوريال
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 11:29
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


كانت تشعر بالسوء كل ليلة تفرض فيها مزيدا من الاحكام على مصر وهى تجلس خلف نوافذها تحميها الاسوار وبعض فوائد التجارة التى بدأت تهتز بالحرب ولا تعرف ما العمل واخبار مقار التى انقطعت عنها منذ السفر الى امريكا فكانت تفكر فى انه لن يفى بوعده الذى قطعه فى ان يرسل لها حصتها من مال امها اولا باول .
كانت مارى تستيقظ كل شمس منتظرة ان ياتى احدا من اسرتها لاخذها لقضاء اجازة العيد مع عائلتها مثلما يحدث لبقية البنات هنا فى مدرسةالراهبات الداخلية ولكن هذا لم يحدث ايضا تلك السنة ومثل عيد الميلاد قضت ليلة عيد القيامة تبكى حتى جاء احد توما اول احد فى الخماسين المقدسة بعد عيد القيامة فجاءها الخطاب المنتظر يخبرها انها ستاتى لقضاء اجازة الصيف لدى بيت خالها فى حارة الروم.
لم تكن تنتظر الخروج لرؤيتهم منذ ان القوا بها الى المدرسة الداخلية وقد اقسمت مع اول عقاب انزل على جسدها انها لن تحب احدا منهم بعد اليوم ويوم ان تغادر تلك المدرسة سيكون لخروجها الى بيتها الخاص وليس حيث زوج امها واشقائها منهم لم تعرف امها التى ماتت وهى فى الثانية من عمرها ولم يخبرها احدا كيف ماتت فى الصعيد كل ما عرفته ان والدها اصطحبها معه الى المحروسة وتزوج هناك من جديد وانجب ثلاث صبيه لم يكن يرى سواهم وكانت مارى البنت الوحيدة فلم يكن يذكر اسمها ابدا فتنتظر موعد المدرسة حتى ترحل ،لم تحب الاجازة من قبل،ولكن الان لاجله فعلت .
كانت تكتب له خطابا جديدا وهى تسمع صراخا بالشوارع بعد ان قامت الاحكام العرفية وعلقت الاحكام على الجدران فى الشوارع اخر مرة ارسل لها اخبرها انه سيقوم بتمزيقها بيده،كانت تعلم انه سيفعلها وان البوليس سيطارده سيكون هناك رصاص رربما يطلق عليه ماذا اذا اصيب؟كان هذا الخاطر يقتلها تعلم انها اقتربت من الخروج النهائى من المدرسة الداخلية واذا عادت الى البيت لن يتركوها للعمل كمعلمة بمدرسة الراهبات او مدرسة المرقسية الارثوذكسية بل سيزوجها لاخر لا تعرفه .كان اول من عرفته خارج البيت ،كان من الاخريين الذين تعلمت الخوف منهم تقول لنفسها انه خوف يسير فى الدماء متوارث لكنها فعلت المستحيل حين احبته فى السر .كان تحمل مدليتها منقوشا عليها الصليب فترتجف هل ما تفعله خطأ هل تغضب منها العذراء لانها تحب شابا مختلف عنها قال لها انه لن يبعدها عن عذرائها ايضا وانه ايضا يحترم تلك المراة مثلها وان لاباس ان كانت تفكر وان كانت مختلفة . فقط صديقات مدرستها الداخلية ليزا وهيلانة كلتاهما قالتا كاذب كيف ستعيش مختلفة عنه صحيح اننا من الكاثلكة ولكنكن ايضا مثلنا نحن واثقات ان لا كاهن سيقبل بذلك .قالت ليزا لاتكونى حمقاء هكذا وتصدقى نحن لم نسمع بتلك الامور من قبل ولا يوجد امور مثل تلك يمكنها ان تحدث ،تذكرى الخوف الذى كنا نسمع به عن الامور السابقة لا شىء يعود مثلما كان من قبل .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مارينا سوريال

إجمالي القراءات: 8,437,395
المقالات المنشورة: 568
- بيت هيدرا6
- بيت هيدرا5
- بيت هيدرا3
- بيت هيدرا4
- بيت هيدرا1
- بيت هيدرا2
- شارع القبط الاخيرة
- شارع القبط25
- شارع القبط26
- شارع القبط23
- شارع القبط24
- داخل الاتون جدران المعبد27
- داخل الاتون جدران المعبد28
- شارع القبط21
- شارع القبط22
- شارع القبط19
- شارع القبط20
- داخل الاتون جدران المعبد26
- شارع القبط17
- شارع القبط18

المزيد.....


وكالة أنباء المرأة
- قومي المرأة يطالب مجلس النواب بسرعة سن تشريع يقنن إجراءات ال ...
- -رايتس ووتش- توثق حالات تعذيب وإغتصاب ضد نساء عراقيات على يد ...
- -رايتس ووتش-: تعذيب واغتصاب عراقيات على يد -داعش-
- السلطات العسكرية بشرق ليبيا تمنع النساء من السفر دون محرم
- -ماذا سيقولون عنك؟-.. Nike تخاطب المرأة الخليجية
- اختبار القبول للمشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا
- برلمانية تتقدم بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة
- إحالة المتهمين في واقعة تجريد “سيدة الكرم” إلى الجنايات
- تواصل المظاهرات في فرنسا ضد الشرطة بعد اغتصاب مفترض لشاب أسو ...
- تواصل المظاهرات في فرنسا ضد الشرطة بعد اغتصاب مفترض لشاب أسو ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- قد تنتهي الحرب على النساء إذا حررنا الرجال جنسيًا / مارجريت كورفيد
- حركة النساء، الاستقلال الذاتي، وسلطة إعادة الإنتاج / سيلفيا فديريتشي
- المرأة السّورية بين القانون، والعرف / نادية خلوف
- النساء والفقر في زمن العولمة / فرانسين مستروم
- تحرر النساء بين المفهومين الليبرالي والماركسي / اليسار الثوري في مصر
- المرأة العربية : جسد مهدد , إنسان مسجون – ماجدة سلمان / مازن كم الماز
- العنف ضد النساء Violence against women / نجلاء صبرى
- في تنظير قمع المرأة: النسوية السوداء والتقاطعية / شارون سميث
- في تنظير قمع المرأة: العمل المنزلي واضطهاد النساء / شارون سميث
- اللائكية الفرنسية: التجانسية والجنسانية – مارثا نوسباوم / فاطمة الشملان

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - مارينا سوريال - بيت هيدرا8