

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 11:07

المحور: الادب والفن









خيطُ "أريانا" الضّائعُ

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كلُّ ما داخِلَ الرُّوحِ بعضُ الذُّهولِ

فكمْ خانني الحرفُ، كمْ غَدرتْ فكرتي

كلَّما داخَلَ الرُّوحَ بعضُ الذُّهولْ

... حينَ تحضنُني في ليالي الشّتاءِ الطّويلِ الطّويلةِ،

شوقًا كشوقي لها، رغبةٌ

تُشبهُ المُزنَ حين الهطولْ

ويهيّجُني شَجني...

تتهادى أمامي ملائكةُ الحرفِ -أعني شياطينَها-

لا تُعرّجُ بلْ، متراقصةً مترشّفةً عشقَها والشَّمولْ

غيرَ عابئةٍ تتبخترُ تيهًا فترمقُني

... وتزولْ

كلَّما قلتُ: أصقلُ صوتي وأوقدُ حرفي لأرسمَني

اخْتفَى في المَتاهةِ وجهي... ولا خيطَ في يدهِ

... لم أجدْ ما أقولْ