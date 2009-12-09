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سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 09:35
المحور: الادب والفن
    


لا بد أن تستفيق الشموع من سباتها
وعمق احتراق الوعي في جنائن أملها
***
كتاب حب ووهم عند اقتراب حبي منك
اشتياق الأمس أكذوبة الهوى في مقلتيك
***
حنين إلى رمش العين وضياع أنوثة
اقتطاع نسمات الندى
في نهر يشتاق إلى دفء
تأوهات الرنين من عزف عودك
الوتري الملامح
العصفوري الحياة
لا بد أن تستفيق كل الرصاصات
وجميع الاوراق
احتفاء بك
***
تحترق دموع الغائب
تحن إلى وله اللحن القريب
من انطفاء يسكر حريق الزهر
الهامس في شذى صوتك
****
تقترب عناقيد الثمار من خمر الدمع
تذوب المشاهد راحلة عند صحوة الهيام
بساتين من غيوم الظهيرة
تذكر السطور بأمسك
تزف الضياع نسيان أزرق
تعصف في الجبال
اكتظاظ الرموش في أغنية صغيرة
تعودت الهجران
كي يحتضر القلم في سكينة الغروب
لتتسلل كل الاسئلة وتسرق العناق
من لوعة الحب والحزن
من لوعتي بك





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سماهر قسيس

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