

عزيز الخرزجي

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 09:35

المحور: الادب والفن









دعوة خاصّة من إتّحاد الكُتّاب العرب:

تشرّفتُ اليوم أو بآلأحرى تشرّفتْ (إتحاد الكتاب و المثقفين العرب) برئاسة الدكتور محمد حسن كامل بدعوتنا للأنتماء إلى الاتحاد المذكور, و لذلك ملئتُ الأستمارة الخاصة بآلتسجيل من خلال الرابط الذي أُرسل لنا عبر موقعهم, علماً أن هذا الموقع يُضاهي أو بمستوى الموقع الفكري العربي الآخر الذي يشرف عليه الأديب أسامة عكنان بإسم (مبادرة التجديد العربية) و الذي يكتب فيه خيرة الكُـّاب العرب من أمثال المفكر عبد الحي زلوم, و بدوري أشكر الدكتور كامل رئيس الأتحاد و صديق الأديب العالمي المعروف (نجيب محفوظ) الذي حصل على جائزة نوبل في ثمانينات القرن الماضي, متمنيا لهُ و للكتاب المثقفين أداء رسالتهم العظيمة لأنقاذ الأمة العربية من المحنة الفكرية و العقائدية التي وقعت فيها بسبب نهج و ظلم الحكام و الأنظمة العربية الجاهلية.

عزيز الخزرجي

مفكر كوني