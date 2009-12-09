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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم امين مؤمن - قصيدة .......... محنة الشعراء ........... شعر حر ... تنشر لاول مرة حيث نُظمت من 5 دقائق


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قصيدة .......... محنة الشعراء ........... شعر حر ... تنشر لاول مرة حيث نُظمت من 5 دقائق


ابراهيم امين مؤمن
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 09:35
المحور: الادب والفن
    


قصيدة
(محنة الشعراء )


مقدّر....................................
المحنة شعر :
والشعر كأس.
تنْهله النّفس.
نفس الشاعر ...
ماء عذب.
يُحْي كلّ شئ.
ويَبثُّ الروح ,روح الخلْق.
وكُلّ كائن,يدبُّ الارْض .
يُحْيي الزّرع.
يروى الطير .
يَسقى الخلْق.
فى السماء سحاب .
فى الارض حياة.
فى النهر سيّار.

والشعر كأس.
تنْهله النفس .
نفس الشاعر ..
ماء أُجاج مِلْح .
يقتل الزرع .
تنفر منه النفس .
تنفر منه الطير .
فى السماء دخان.
فى الارض رماد .
فى البحر سيّار .

يا ويل الشاعر .
يشرب كاس الشّهد.
ويشرب كاس السّم.
----------------------------

مقاومة ...................................
يروينى العذب فاطلبه.
اطلبه واتجرّعه .
وقناتى اسيّره .
خريرا اشاهده .
فى ضرع الزرْع .
فى غصون خُضْر .
....... وتارة ...........
يطاردنى الأُجاج فارفضه .
ارفضه وادفعه .
احاربه واقاتله .
والكاس أُكسّره .
لا ابكى هَدَرَه .
واحمد صَرَفَه .
اهزمه تارة .
يهزمنى تارة .
فوز او خُسْر .
حياة او موت .
-----------------------------

نصرة ............................
مرّتْ سنوات وسنوات .
وشعرى تاملات .
ابحث عن ذات :
ذات كل الاشياء .
لا تعنينى الاسماء.
لا تعنينى الاشكال.
تعنينى ذات روح الاشياء .
فأسْتقى العذْب وأُسْقِيه .
فاحيا ,والانسان أُحْيه .
واتقى الأُجاج واقِيه .
فانجو , والانسان انجِيه.
وارواح الشعراء فِداكُم .
ايُّها الناس فبشرى لنا وبشراكُم.

------------------------------------------------
الناظم : ابراهيم امين مؤمن .
تاريخ النظم بعد التعديل 20 فبراير2017

















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ابراهيم امين مؤمن

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم امين مؤمن - قصيدة .......... محنة الشعراء ........... شعر حر ... تنشر لاول مرة حيث نُظمت من 5 دقائق