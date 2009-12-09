

ابراهيم امين مؤمن

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 09:35

المحور: الادب والفن









قصيدة

(محنة الشعراء )





مقدّر....................................

المحنة شعر :

والشعر كأس.

تنْهله النّفس.

نفس الشاعر ...

ماء عذب.

يُحْي كلّ شئ.

ويَبثُّ الروح ,روح الخلْق.

وكُلّ كائن,يدبُّ الارْض .

يُحْيي الزّرع.

يروى الطير .

يَسقى الخلْق.

فى السماء سحاب .

فى الارض حياة.

فى النهر سيّار.



والشعر كأس.

تنْهله النفس .

نفس الشاعر ..

ماء أُجاج مِلْح .

يقتل الزرع .

تنفر منه النفس .

تنفر منه الطير .

فى السماء دخان.

فى الارض رماد .

فى البحر سيّار .



يا ويل الشاعر .

يشرب كاس الشّهد.

ويشرب كاس السّم.

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مقاومة ...................................

يروينى العذب فاطلبه.

اطلبه واتجرّعه .

وقناتى اسيّره .

خريرا اشاهده .

فى ضرع الزرْع .

فى غصون خُضْر .

....... وتارة ...........

يطاردنى الأُجاج فارفضه .

ارفضه وادفعه .

احاربه واقاتله .

والكاس أُكسّره .

لا ابكى هَدَرَه .

واحمد صَرَفَه .

اهزمه تارة .

يهزمنى تارة .

فوز او خُسْر .

حياة او موت .

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نصرة ............................

مرّتْ سنوات وسنوات .

وشعرى تاملات .

ابحث عن ذات :

ذات كل الاشياء .

لا تعنينى الاسماء.

لا تعنينى الاشكال.

تعنينى ذات روح الاشياء .

فأسْتقى العذْب وأُسْقِيه .

فاحيا ,والانسان أُحْيه .

واتقى الأُجاج واقِيه .

فانجو , والانسان انجِيه.

وارواح الشعراء فِداكُم .

ايُّها الناس فبشرى لنا وبشراكُم.



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الناظم : ابراهيم امين مؤمن .

تاريخ النظم بعد التعديل 20 فبراير2017



































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