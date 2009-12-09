

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 01:48

المحور: الادب والفن









يا ربان الوهج أعرني

صمت البحر،

أني الليلة

أعطيتُ ساريتي لدفق القلب

ووجهت سفر التحليق بغير جناح

لا اعرف أين يتيه

بيّ الموج

وجناحي أسيرٌ حبيبي

وحبيبي يعترض التحليق بعيداً.

هذا السواح الشره

لم يبرح جلدي

يأخذه الانصات لسديم امرأة

تتمطى تحت الأسود، قيعاناً،

وتلوذ بظل يخلب وحدتها.

يورثني رائحة النأي عميقاً

وأقدام اللحظة.

والشعر الغامق

في وجهي يفتحُ ما تحت قميص تلهفه

كيف تنفرط أنوثته،

ويسليني أحيانا بمواعيد اللمس.

فكيف وحبيبي

يهبني كل طقوس الحب

ويشاركني السكن براسي

ويشرّع أبواب القلب على اللا محدود.

حبيبي يتلألأ بلا محدود،

كأن تنفسه سجنٌ

ويمليني بأنفاس فراسخه

ويلتمع مثلي بالبر المدهش

ويسمع أنفاس التبن الاصفر

ويلتحف بالبتلات.

يا ملك البادئ بالأمر

أسعفني بالميسور،

فحبيبي الليلة يمضي تحت الجلد طرياً

ويخاف أني أطير بعيداً

كأني طراوته.

ما شكٌ بالزرقة

لكن شعور المستبطن

يتنفس الليلة أحادي اللغز بقلبي.

وحين أهمس ما بين الترقوة

وشغاف النهم :

" حبيبي "

يختبلُ رهف اللذة فيه

ويرتشف عبث القيعان

كأن هواء الكون شحيح

وأنه في المخبوء غريق.

شمائله زاداً للتوق يمنيه بشدو الفيض

ويعرف أنه يجري كالدم في أوردتي

ويقطرُ ، قاب القوسين،

ماء الخوخ ببئر فمي،

ويفرّط بالملح

باطن لذته

فيخاف حين أمسسه بوحي الغربة

ألتهم ما يبقي فيه

من هول الخوف عليه.



