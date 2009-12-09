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الوجود ..!


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 01:48
المحور: الادب والفن
    


اي عمر
ذاك الذي
تريد يا هذا ..
ان يعود؟!
وذلك الحلم ..
تمنيناه
يوما ان يسود ؟!
هل هو الله
حين شاء!
أم كانت الأحلام
موئودة ..
لحظة الخلق
حين صار أمره
كن ..
فصار ألما
هذا الوجود.!!

19 شباط 2017





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طالب الجليلي

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