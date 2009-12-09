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حلف الشيطان


عمار عرب
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 01:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


حلف الشيطان :
وزير الخارجية الإسرائيلي يقول في ميونخ (إن إيران تشكل تهديدا لأمن السعودية ) !
ألا ترون معي أن هذه الجملة يفوح منها رائحة الدعارة السياسية ؟
فهي تؤكد شكوكي بهذا الصدد بأن إسرائيل تريد أن تدفع أمريكا ترامب باتجاه دعم إقامة تحالف سني طائفي ضد إيران الشيعية التي دعى وزير خارجيتها دول الجوار عدة مرات للحوار ولكن كما هو متوقع قوبل هذا الطلب بالصد من قبل دول الجوار التي تستقوي ببعضها حاليا وبتحالفها الذي أصبح معلنا مع إسرائيل و طبعا مع تركيا و أمريكا و أنا لا أريد أن أبريء إيران من محاولة الهيمنة على المنطقة ولكن مايهمني في هذا الصدد هو إنعكاس الأوضاع على سوريا أولا وعلى القضية الفلسطينية ثانيا ..و ثالثا ماذا نتوقع من حلف عرابته إسرائيل ؟
وهنا أتوقع في هذا الصدد إنقلابا للموقف التركي على التفاهمات مع الروس و بالتالي إعادة تسخين الجبهة السورية في الحرب على إيران بعد أن تفاءلنا بقرب الحل السياسي بعد تحجيم القوى الطائفية المتطرفة إثر إنتهاء معركة حلب و يؤكد هذا الإنقلاب مايلي :
1- إرتفاع النبرة الأردوغانية لجهة إقامة منطقة آمنة شمال سوريا و حول معركة تحرير الرقة عكس إتفاقاته مع الروس مباشرة بعد شيئين :
-مكالمة ترامب المطولة معه
- و زيارة رئيس ال CIA الأخيرة إلى تركيا
2- زيارة أردوغان الخليجية التي تحمل طابع التعاون الاستراتيجي حول مخطط قادم لوقف نفوذ إيران في سوريا كما يقال في بعض الصحف الخليجية
3- إرتفاع نبرة المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات فيما يتعلق بتمثيل جنيف
4- تأخر الفصائل عن الأستانة ورفع سقف مطالبها بالنسبة للروس كما هو واضح من مؤتمر محمد علوش الصحفي
5- الحديث الأميركي عن إرسال قوات أرضية إلى سوريا مما قد يؤدي لتعزيز التقسيم فيما لو حصل
6- تسخين الجبهة الجنوبية
7 - القصف الروسي لقوات تركية بالتزامن تماما مع زيارة رئيس الاستخبارات الأمريكي
8 - تقارير التعذيب المتزامنة مع بعضها لمنظمة العفو الدولية وبعدها هيومان رايتس ووتش والتي توقيتها وتزامنها ليس بريئا أبدا ..
9- تفاؤل و رضا السعودية الكبير بعد محادثاتها مع ترامب و تخصيص برامج وحوارات تدافع عن ترامب على العربية مما يعزز مبدأ قاله ترامب نفسه بأنهم سيقومون بأعمال عسكرية خدمة لحلفائهم إذا ما دفعوا الثمن المادي لذلك وهو ما تقدر عليه دول الخليج عبر أموال النفط من أجل ضرب المد الإيراني في سوريا و اليمن .
10 - رغبة اسرائيل في عدم وقوع سوريا بيد إيران كما وقعت العراق من أجل عزل حزب الله إستراتيجيا وبالتالي يجري في هذا الصدد تقوية المحور السني بقيادة تركيا لضرب المد الشيعي الإيراني المعادي إيديولوجيا بشكل واضح لا لبس فيه لوجود إسرائيل ..بينما لا مشكلة في التعايش معها عند الدول المصنفة " سنية " حسب التصنيف الإسرائيلي.
وبالتالي فأنا لا أستبعد وبسبب كل ماسبق إنقلاب الموقف التركي و فشل محادثات جنيف مبدئيا و حصول تقسيم حقيقي طويل الأمد لسوريا في الأيام القادمة لثلاث مناطق نفوذ على الأقل تبقى لفترة طويلة مما قد يعيد شبح الحرب الأهلية على السلطة من جديد في سوريا وهو مالا نتمناه ولكن في حلف عرابه الشيطان الإسرائيلي نفسه فكل شيء ممكن .

د. عمارعرب 19.02.2017
نائب رئيس تيار بناء الدولة السورية
عضو الكتلة الوطنية السورية





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عمار عرب

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