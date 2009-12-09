

منير جمال الدين سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 01:45

المحور: الادب والفن









نَحن .. أبناء اليوم



نَحن .. أحياء اليوم

نَحن هنا .. الآن

نعيش العصر الأَتعَس

ونعاصر تاريخاَ أبأَس

نحن .. مَن عِشنا عصر الثوره والإستسلام

نحن .. مَن عاصرنا حروباَ وَسَلَام

لن ننسى ماعشناه

ولن ننسى من وَأَد الأحلام

لَن ننسى مَن عادانا

وَمَن عادَيناه

***

لَن نَنسى ماعاصرناه .. مِن تاريخ الشعارات والخِيانات

خيانات لخقوق .. بديهيَه

وَتَغَنى بشعارات .. وَهميَه

لن نَنسى شَر جنود

شَرزَمَة جنود

مماليك العصر المنكود

تتوارث عرش المَحروسه

تَحكٌم حرافيش المَنكوسه

بِالأَحكام العرفيه والكوسه

***

لن أنسى مَن حَوَل نصرى هَزيمه

مَن باع الأرض .. وباع العِرض

وبَدَل سلامى بِالإستِسلام

***

لَن أنسى مَن دَمَرَ فِيا الإنسان

مَن أحيانى الغٌربَه .. فى حٌضن الأوطان

لا تَقولوا .. بل قولوا .. جَبَان

حَتماَ سَأَثور

وَسَيَأتى يوم .. تتحَطَم فيه الأوثان

حَتماَ .. يَأتى الطوفان