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في وداعك أنسي الحاج..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 23:47
المحور: الادب والفن
    




في وداعك..
نمشي الهوينا
ندخل في صناديقنا كالحلزونِ..
نقرأ الغيب.
أنسي الحاج سر كما عهدناك ببطء
كي نلحق إرثكَ..
.........
هذا الهتكُ
ليس سوى اعتيادا
نعجزُ عن توارينا عنه
يخدعنا بالصدف العاهرات
يكتب على لحاقنا
احتمال آخر
ونحن في ضمورنا
نؤجل النواحي
ومثل قبائل مرتحلة
لا تشعر بالغضبِ
لكنا نتسع كالغيب..
نتسع..
لا نتوقف عن الاتساع
لكنا في آخر الحكاية
نخسر آخر الاحتمالات
هذا العرفُ الأرعن
ليس سوى غلطة..
كذبة ملكٍ نذلٍ
ينبح خلف الركب
مثل النسيان
يلحس حبر الذاكرة
ويدنس صورة مرثانا
من ينزع عنا تاج الكهنوت
لنبكي مثل الموتى
حبيبتي
كانت فيّ بعض وشالة
من ذائقة الأيام
ألقتها كف متعبة
مع بعض تراب
في حفرة روحي
ها أني كالممسوس
أنازع صبري.
حبيبتي
خذيني لخلاء
يعرفني
أعرفه
يستحوذ بعضي
ألقي نعاسكِ خلف شبابيك النوم
ومدي ساقيك
لخواء الرأس
وسادة قبل الإعياءِ
الليلة ودعتُ في قفل الحزن
آخر مفتاح في جيبي
_______________





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - في وداعك أنسي الحاج..