أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميسون نعيم الرومي - ساحة تحرير اتنادي الثار


اخر الافلام











المزيد.....

ساحة تحرير اتنادي الثار


ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 23:45
المحور: الادب والفن
    


ساحة تحرير اتنادي الثار – دَمّ الشعب اوصار انهار
احكومتنه اواحزاب العار – للشعب اضربتو بالنار
(ابغفله امن الزمن جيتونه)
بعتوْ الوطن هـنـتونه
طـَـشـّـيـنـَه و اسبيتونه
شعب الصامد هب اوثار – فاليسقط كل الأشرار
ساحة تحرير اتنادي الثار
***
هـَـبـَّـة بـَـردي .. تطفه ابساع – مـَـثـَـل اعليك انـگال اوشاع
طفلك يبچي هالملتاع – نايم يغـْـفـَـه اشـلون الجـاع ؟
-(مـَـليونـيـّـه) اسـبـاع اشـداد
لو رَدْيـتـو ! انـصير ارماد..
لعـْـبـَـه اوصرْنـَـه للأوغـاد
إلـهـم سـلـْـطـَـه او إلـهـم گـاع – فروْ بينه كالمصراع
لاضل مرفق لاضل دار
ساحة تحرير اتنادي الثار
***
لا تتراجع ! صح النوم – اشبعنه موت اشبعنه ادموم
مضيوم امحسر مهموم – لو يرضه ابذله المظلوم
احگوگ الشعب اتريد ارجال
تبني الوطن اوتبني اجيال
اتعبنه اوملينه الترحال
اتـْهادَن لملوم اويه الجار! – باگونه ابسبق الإصرار
احكومه اوأحزاب العار
للشعب اضربتوْ بالنار
دم الشعب اوصار انهار
ساحة تحرير اتنادي الثار
---------------------------------------------------
*نظمت هذه القصيدة ردا على
تعرض المتظاهرين المحتشدين في ساحة التحرير يوم السبت 11 شباط الجاري، الى أستخدام قوى الامن العنف الوحشي وأطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع وبدون سابق انذار ، الامر الذي ادى الى سقوط عدد من الشهداء
وعدد كبير من الجرحى

-----------------------------------------------------------------------

19 / شباط / 2017
ســــــــــــــتوكهولم





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ميسون نعيم الرومي

إجمالي القراءات: 525,269
المقالات المنشورة: 468
- شوف العين
- زنّوبَه العوبَه
- جانَه اشْباط !
- تجربتي مع الخطوط الجوية العراقية:-
- كتاب قرأته للأديب البروفسور (سامي موريه) عنوانه (بغداد حبيبت ...
- اوباما وترامب
- يالمشيت .. او يالمشيت
- يا وَيْحَهم
- وين انروح ؟
- ولدچ يَمَلْحَه ليش .. دَمْهم تِطَشَّر؟
- صَباح الخير
- سَنة اسباطَعَش
- فَطّومَه
- چنَّه ابطال انهز الدنيه
- بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان اهديها
- الى فيروز (جارة القمر)
- شارع الرشيد
- الثَوّرَه شَمْس اشموس
- عاشگ يغَنّي يا هوى
- شعر الدارمي (شعر الفرات الأوسط)- غزل البنات

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- براد بيت يحصل على حق التواصل مع أطفاله بحرية
- العرض الأول لمسرحية -في بيت النساء- في ألمانيا - إيلاف
- ابن كيران: قد نتجه للمعارضة
- تصريح بن كيران.. افريقيا و خصوم المغرب
- مراكش.. أمراء و وزراء في تشييع الزعيم بوستة الى زاوية الصلحا ...
- على ذمة قلم .. يابيت كطيو – علي الشاعر
- بيلي كولينز: كوزمولوجيا - إيلاف
- السفير السعودي بالجزائر: البوليساريو “جماعة إرهابية”
- مولاي الحسن ومولاي رشيد في وداع محمد بوستة
- المسلسلات التركية تغزو الأرجنتين

المزيد.....
كتب ودراسات
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميسون نعيم الرومي - ساحة تحرير اتنادي الثار