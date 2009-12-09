

ميسون نعيم الرومي

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 23:45

المحور: الادب والفن









ساحة تحرير اتنادي الثار – دَمّ الشعب اوصار انهار

احكومتنه اواحزاب العار – للشعب اضربتو بالنار

(ابغفله امن الزمن جيتونه)

بعتوْ الوطن هـنـتونه

طـَـشـّـيـنـَه و اسبيتونه

شعب الصامد هب اوثار – فاليسقط كل الأشرار

ساحة تحرير اتنادي الثار

***

هـَـبـَّـة بـَـردي .. تطفه ابساع – مـَـثـَـل اعليك انـگال اوشاع

طفلك يبچي هالملتاع – نايم يغـْـفـَـه اشـلون الجـاع ؟

-(مـَـليونـيـّـه) اسـبـاع اشـداد

لو رَدْيـتـو ! انـصير ارماد..

لعـْـبـَـه اوصرْنـَـه للأوغـاد

إلـهـم سـلـْـطـَـه او إلـهـم گـاع – فروْ بينه كالمصراع

لاضل مرفق لاضل دار

ساحة تحرير اتنادي الثار

***

لا تتراجع ! صح النوم – اشبعنه موت اشبعنه ادموم

مضيوم امحسر مهموم – لو يرضه ابذله المظلوم

احگوگ الشعب اتريد ارجال

تبني الوطن اوتبني اجيال

اتعبنه اوملينه الترحال

اتـْهادَن لملوم اويه الجار! – باگونه ابسبق الإصرار

احكومه اوأحزاب العار

للشعب اضربتوْ بالنار

دم الشعب اوصار انهار

ساحة تحرير اتنادي الثار

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*نظمت هذه القصيدة ردا على

تعرض المتظاهرين المحتشدين في ساحة التحرير يوم السبت 11 شباط الجاري، الى أستخدام قوى الامن العنف الوحشي وأطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع وبدون سابق انذار ، الامر الذي ادى الى سقوط عدد من الشهداء

وعدد كبير من الجرحى



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19 / شباط / 2017

ســــــــــــــتوكهولم