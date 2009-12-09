

اله داعشي وملك كريم..صموئيل الأول .. إصحاح 15

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 23:35

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







1 و قال صموئيل لشاول اياي ارسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل و الان فاسمع صوت كلام الرب* 2 هكذا يقول رب الجنود اني قد افتقدت ما عمل عماليق باسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر* 3 فالان اذهب و اضرب عماليق و حرموا كل ما له و لا تعف عنهم بل اقتل رجلا و امراة طفلا و رضيعا بقرا و غنما جملا و حمارا* 4 فاستحضر شاول الشعب و عده في طلايم مئتي الف راجل و عشرة الاف رجل من يهوذا* 5 ثم جاء شاول الى مدينة عماليق و كمن في الوادي* 6 و قال شاول للقينيين اذهبوا حيدوا انزلوا من وسط العمالقة لئلا اهلككم معهم و انتم قد فعلتم معروفا مع جميع بني اسرائيل عند صعودهم من مصر فحاد القيني من وسط عماليق* 7 و ضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك الى شور التي مقابل مصر* 8 و امسك اجاج ملك عماليق حيا و حرم جميع الشعب بحد السيف* 9 و عفا شاول و الشعب عن اجاج و عن خيار الغنم و البقر و الثنيان و الخراف و عن كل الجيد و لم يرضوا ان يحرموها و كل الاملاك المحتقرة و المهزولة حرموها* 10 و كان كلام الرب الى صموئيل قائلا* 11 ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي و لم يقم كلامي فاغتاظ صموئيل و صرخ الى الرب الليل كله* 12 فبكر صموئيل للقاء شاول صباحا فاخبر صموئيل و قيل له قد جاء شاول الى الكرمل و هوذا قد نصب لنفسه نصبا و دار و عبر و نزل الى الجلجال* 13 و لما جاء صموئيل الى شاول قال له شاول مبارك انت للرب قد اقمت كلام الرب* 14 فقال صموئيل و ما هو صوت الغنم هذا في اذني و صوت البقر الذي انا سامع* 15 فقال شاول من العمالقة قد اتوا بها لان الشعب قد عفا عن خيار الغنم و البقر لاجل الذبح للرب الهك و اما الباقي فقد حرمناه* 16



فقال صموئيل لشاول كف فاخبرك بما تكلم به الرب الي هذه الليلة فقال له تكلم* 17 فقال صموئيل اليس اذ كنت صغيرا في عينيك صرت راس اسباط اسرائيل و مسحك الرب ملكا على اسرائيل* 18 و ارسلك الرب في طريق و قال اذهب و حرم الخطاة عماليق و حاربهم حتى يفنوا* 19 فلماذا لم تسمع لصوت الرب بل ثرت على الغنيمة و عملت الشر في عيني الرب* 20 فقال شاول لصموئيل اني قد سمعت لصوت الرب و ذهبت في الطريق التي ارسلني فيها الرب و اتيت باجاج ملك عماليق و حرمت عماليق* 21 فاخذ الشعب من الغنيمة غنما و بقرا اوائل الحرام لاجل الذبح للرب الهك في الجلجال* 22 فقال صموئيل هل مسرة الرب بالمحرقات و الذبائح كما باستماع صوت الرب هوذا الاستماع افضل من الذبيحة و الاصغاء افضل من شحم الكباش* 23 لان التمرد كخطية العرافة و العناد كالوثن و الترافيم لانك رفضت كلام الرب رفضك من الملك* 24 فقال شاول لصموئيل اخطات لاني تعديت قول الرب و كلامك لاني خفت من الشعب و سمعت لصوتهم* 25 و الان فاغفر خطيتي و ارجع معي فاسجد للرب* 26 فقال صموئيل لشاول لا ارجع معك لانك رفضت كلام الرب فرفضك الرب من ان تكون ملكا على اسرائيل* 27 و دار صموئيل ليمضي فامسك بذيل جبته فانمزق* 28 فقال له صموئيل يمزق الرب مملكة اسرائيل عنك اليوم و يعطيها لصاحبك الذي هو خير منك* 29 و ايضا نصيح اسرائيل لا يكذب و لا يندم لانه ليس انسانا ليندم* 30 فقال قد اخطات و الان فاكرمني امام شيوخ شعبي و امام اسرائيل و ارجع معي فاسجد للرب الهك* 31 فرجع صموئيل وراء شاول و سجد شاول للرب* 32 و قال صموئيل قدموا الي اجاج ملك عماليق فذهب اليه اجاج فرحا و قال اجاج حقا قد زالت مرارة الموت* 33 فقال صموئيل كما اثكل سيفك النساء كذلك تثكل امك بين النساء فقطع صموئيل اجاج امام الرب في الجلجال* 34 و ذهب صموئيل الى الرامة و اما شاول فصعد الى بيته في جبعة شاول* 35 و لم يعد صموئيل لرؤية شاول الى يوم موته لان صموئيل ناح على شاول و الرب ندم لانه ملك شاول على اسرائيل*





تعليق





قال صموئيل لشاول لقد مسحك الرب ملكا على شعب إسرائيل.. فاستمع لصوته.. قال الرب.. لشاول أني تذكرت ما فعله العمالقة بإسرائيل حين خرج من مصر عندما وقفوا له في الطريق ...فالآن اذهب وضربهم في ديارهم وستبح رجالهم ونسائهم وأطفالهم وبقرهم وجمالهم وحميرهم... فستنفر شاول الشعب في طلايم وكان عددهم مأتي ألف رجل .. منهم عشرة الألف رجل من يهوذا ...تحرك الجيش باتجاه العمالقة وكمن لهم في الوادي ..فقال شاول للقينيين افرزوا أنفسكم عن العمالقة لأنكم عملت معروفا مع إسرائيل عند خروجه من مصر.. فضرب شاول العمالقة في حويلة حتى شور مقابل مصر .. وامسك باجاج ملكهم حيا ..غير أن الشعب عفا عنه وحرم غنائمه ..قال الرب لصموئيل ..أني ندمت عندما جعلت شاول ملكا على بني إسرائيل فلم يلتزم بكلامي فذهب صموئيل للقاء شاول فلم يجده لأنه ذهب الى الكرمل وهناك جعل لنفسه نصبا وبنا دارا ثم نزل الى الجلجل ...وهناك التقى صموئيل شاول وقال له مبارك ..أقمت كلام الرب ...قال صموئيل لمن هذه الأغنام والبقر قالوا غنمنها من العمالقة أخذنا منها ذبائح للرب وما بقي منها رددناه إليهم

قال صموئيل سأخبرك بما تكلم به الرب بحقك ...قال شاول تكلم ..قال صموئيل الم يمسحك الرب ملكا على بني إسرائيل رغم صغر سنك ..قال نعم ..الم يرسلك الى العمالقة لتقضي عليهم ..قال نعم.. فلماذا لم تسمع لكلامه وثرت على الغنيمة وأرجعتها لهم .. لقد عملت الشر في عينه.. قال شاول لصموئيل لقد التزمت بوصايا الرب واتيت باجاج أسيرا واستوليت على أنعامهم وغنمهم لكن الشعب أخذ منها ذبائح للرب وأرجعت الباقي لهم .. قال صموئيل كلام الرب أفضل من الذبائح وحرق الشحوم .. قال شاول.. ربما أخطئت بحقه ولكني أصغيت لمطالب الشعب .. قال شاول سأسجد للرب ليغفر لي .. قال صموئيل بما انك رفت كلامه..فالرب رفضك .. فتوسل شاول بصموئيل... لكن لم يعف عنه .. قال صموئيل.. قدموا لي أجاج زعم العمالقة فقدموه فأعدمه وعلقه على الجلجل ...بعدها ذهب صموئيل الى الرامة وأما شاول فصعد الى بيته في جبعة شاول ولم يرى صموئيل الى يوم موته







الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح15



https://www.enjeel.com/bible.php?bk=9&ch=15









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