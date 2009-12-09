

سهى الطوكي

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 23:33

المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي











بعد أن عصفت بألامة الأسلامية الفتن ضُعف جانب الدين عند كثير من الناس. وتعاظمت فيه الأهواء والشبه الواردة عليه ، وكثرت الرزايا التي نالت أهله ، فصحت فيه أنماط من غربة الدين التي حذرنا بها النبي صلى الله عليه واله وسلم في الأحاديث الكثيرة، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ((بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء)) يضاف إلى ذلك تفشي الجهل ونقصان العلم، وظهور التعالم والتفيقه في فئات من شباب الأمة وعوامها حتى جعلوا الحق باطلاً والباطل حقاً، وعجزوا عن رد الشبه فاطردت عليهم وتتابعت فظنوها ديناً ؛ حتى قالت بعضهم إلى جعل التكفير التقتيل والتفجير بغير حق جهاداً ونصرة للدين ؟ وحدا بآخرين إلى تسمية الشيء بغير اسمه، فسموا المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والاستقامة على دين الله ((غلواً وتطرفاً وإرهاباً)) وإنكار المنكر ((إرهاباً))، وسموا التفجيرات والقتل ظلماً وعدواناً ((جهاداً)).كلها من ممارسات بدع شيخ التكفير ابن تيمية وأتباعه

سفهاء الأحلام غلاظ القلوب يسيئون الفعل ولا يحسنون فهم القرآن ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية

هكذا هي فتن ومضلات ابن تيمية في اضلال الناس وتحريف أفكارهم بعيداً عن العقل والشرع والمنطق فتراه في كل فكرة وحديث يذهب هنا وهناك فيدلس بالكلام حتى يشوه الحقائق على الناس , فيظهر فساده من مجرد تصوره , لا يتحاشى في اظهار الحشو في الكلام ؛ يتستر بمذهب السلف والخلف !!

واكبر دليل على ذلك رؤيته لربه الشاب الامرد .ذي الهيئات والصفات المادية ..كل هذا دعا من اهل العلم والحق التصدي لهكذا أفكار وفتن وأظهارها وتبيان حقائقها حتى لايكون عذر لذي حجى فأنبرى المرجع الصرخي في كشف الحقائق وتبيان التدليس لدى شيخ التكفير ابن تيمية وذلك عبر بحوث ومحاضرت كان منها في المحاضرة 18 وبحث ( وقفات مع توحيد التيمي الجسمي الاسطوري ) واسطورة جديدة ا(لدواعش يرَون الشرق غربًا أو شِمالًا ويرَون الشمال شرقًا أو جنوبًا!!! اسطورة(35): الفتنة.. رأس الكفر.. قرن الشيطان!!!: الكلام في جهات: الجهة الأولى: المَشرِق عند الرازي..الجهة الثانية: الشرق الشمال ونَجْد العراق.. عند الوهابيّة!!!: هنا خطوات: خطوة1..خطوة2- حديث يتمسَّك به بقوة أهل التكفير وعلى خلاف ادّعائهم في رفض التأويل، فإنّهم يؤوّلونه أتفَهَ تأويل وأخسّ تأويل وأجرم تأويل، مِن أجْلِ إرضاء نفوسهم السادِيَّة المتعطّشة لسفك الدماء وزهق الأرواح والتلذّذ بذلك، فيبتدعون أيَّ وسيلةٍ شيطانيّة ويكذِبونَ كلَّ أنواع الكَذِب والافتراء مِن أجْلِ أن يجعلوا الآخرين هدفًا لسيوفهم وسهامهم ورصاصهم ومفخَّخاتهم، فتُسفك الدماء، وتُزهَق الأرواح، وتُستباح الحرُمات، وكما مرّ علينا قولُهم وحكمُهم على مَن يخالفهم في مُسطَّحيّة الأرض وثبوتها ودورانِ الشمسِ حولَها، وهنا سنطّلع على جانب آخر مما اعتاد عليه أهلُ التكفيرِ والإرهاب مِن التدليس والكذب والافتراء إلى الحدّ الذي كشفوا فيه عن غبائهم وجهلهم الذي تيَقَّنَه كلُّ ذوي العقول والألباب، لقد أثبتوا وبكلّ جدارة أنّهم أصدق وأوضح وأجلى تطبيق للنبوءة النبويّة الشريفة (صلوات الله وسلامه على نبينا وآله الأطهار) فيمن يرى المعروفَ منكرًا والمنكرَ معروفًا، فيرَون الشرق غربًا أو شِمالًا ويرَون الشمال شرقًا أو جنوبًا استكبارًا وعنادًا وإثمًا وعدوانًا!!.)..

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سهى الطوكي