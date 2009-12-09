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مهنة القرن ..


قاسم حسن محاجنة
الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 22:06
المحور: كتابات ساخرة
    


تحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية مؤخرا، بأن الصادرات الاسرائيلية القادمة ، ستكون روبوتات منزلية، تستطيع القيام بكل واجبات البيت بما في ذلك تقديم الطعام والشراب للعائلة. وجدير بالذكر بأن الروبوتات تخدم في الأجهزة الأمنية الاسرائيلية منذ فترة طويلة.
ولقد تباهى سمعان صقر (شمعون بيرس)سابقا بأن الصادرات الاسرائيلية من نتاج العقل اليهودي فاقت حجم صادرات السعودية من النفط .. ويُعتبر موضوع البرمجة وهندسة الحاسوب في اسرائيل من المواضيع التي يتهافت عليها الشباب الطموح والحالم بتطوير تطبيق أو برمجة جديدة .
ولكنني مع ذلك لا أنصح الشباب في العالم العربي والاسلامي ، بدراسة مواضيع البرمجة او الهندسة على أنواعها، وذلك ليس لأنني ، لا سمح الله، لا أريد لهم أن يبرعوا فيها ويحظوا بمكانة مرموقة على الصعيد العالمي المحوسب من أخمص قدميه حتى قمة رأسه. بل لأن الحاجة في السنوات القادمة في العالم الاسلامي ،ستكون أكبر لذوي اختصاص آخر ولا يقل أهمية عن التكنولوجيا المتطورة والنانو تكنولوجيا .
فقد خرج أحدهم والذي يسبق إسمه حرفا(أ.د)، أي الاستاذ الدكتور فلان الفلاني ، خرج شاهرا كلماته وابداعات عقله، مطالبا بتعليم لغة الاشارة وبشكل الزامي للطلاب والطالبات.
ليس لدي اعتراض على لغة الاشارة، فإحدى قريباتي درست في الجامعة موضوع تعليم الصم والبكم ، بما في ذلك لغة الاشارة ..
وكم أنا معجب بمهارتها ومعرفتها الدقيقة بلغة الاشارة، وقد أدهشتني حينما أخبرتني بأن لغة الاشارة، لها قواعد كما لأي لغة، بل وتختلف " لغات" الاشارة في ما بينها .. فقد تعني اشارة ما في العربية شيئا ما بينما تكون في لغة أخرى ذات معنى مغاير ومختلف كليا .
يتضح من طلب "الاستاذ الدكتور" ، بأنه يبغي من وراء اقتراحه هذا، بأن تتمكن النساء من مخاطبة الرجال الغرباء دون ان يُظهرن عورتهن !! ولكي لا يذهب خيالكم بعيدا ، فالعورة المقصودة هي صوت المرأة .
لذا، واذا وافقت الحكومة الرشيدة على هذا الاقتراح ، سيحتاج جهاز التعليم الى عشرات الآلاف من المختصين بلغة الاشارة. وبما أن العرض أقل من الطلب ، فيستطيع اخصائيو لغة الاشارة بطلب الأجرة التي يريدونها . ويالله تبحبحو ومدو اجريكم ..!!





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قاسم حسن محاجنة

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - قاسم حسن محاجنة - مهنة القرن ..