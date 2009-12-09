

مصعب محمد عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 22:04

المحور: القضية الفلسطينية









الى متى ستبقى الفصائلية وعقلية الاستحواذ التنظيمية الضيقة تهيمن على قضية اللاجئ الفلسطيني وهمومه في العودة والتحرير حتى في اشد ليالي تغريبته اللامنتهية

من فينة الى اخرى نشاهد ونقرا عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعية عن مؤتمرات تحمل يافطات كبيرة للشتات الفلسطيني واللاجئين ولكن في طياتها تحمل اجندات ضيقة ورؤى لهذا الفصيل او ذاك ولا احد يمثل اللاجئ الفلسطيني قطعا انما هو التمثيل عليه ومحاولة تلميع واحياء لهياكل التنظيمات المنقرضة خارج حدود الوطن بعد اوسلو وتبعياتها

منذ حوالي عام هللت مواقع التواصل الاجتماعي عن انطلاق اعمال مايسمى (مؤتمر الشتات الفلسطيني الاول في برلين ) وزمر المطبلون ودقوا طبول الاحياء والبعث من جديد , تراكض عشرات الفلسطينيين اللاجئيين في المانيا نحو سراب هذه الزوبعة الجديدة علها تعيد لهم ماتبقى من انتماء فلسطيني يحاول تعويضهم عن تكوين الخيمة وهي الصورة المصغرة لفلسطين في المنفى او كرؤية جديدة ربما تعينهم وتقويهم على تثبيت نضالهم وتأكيد هوية اللاجئ في منفاه الجديد في اوروبا

لنتفاجئ بعد سيل من الاعلانات والترويج الممول من دائرة المغتربين (في م ت ف) انه مؤتمر للاجئي الجبهة الديمقراطية ولكن بمباركة سلطوية من رام الله قد يتساءل القارئ ويستغرب وربما يقول ان ما اكتبه هو ربما نوع من الاجحاف والتزوير ولكن مايدور في اوروبا عن مثل هكذا مؤتمر والباحث في تفاصيله سيكتشف نوعا من مصداقية هذا المقال او ربما سيعيد للقارئ أن يفتح الاحتمال والتساؤل على مصراعيه.

مايسمى مؤتمر الشتات الفلسطيني الاول في برلين تم عقده برعاية الجبهة الديمقراطية في المانيا وبرعاية كافة الجمعيات والمجموعات التابعة لها على الساحة الاوروبية اضافة الى اصدقاء الجبهة في اوروبا ويستطيع القارئ ان يشاهد برومو مؤتمر الشتات الفلسطيني الاول على موقع اليوتيوب ويعدد على اصابعه تلك المجموعات والجمعيات واللجان التابعة علنا وضمنا للجبهة الديمقراطية

هذه العقلية الفصائلية الضيقة التي تحاول الهيمنة على قرار اللاجئيين والتي هي نتيجة اوسلو وتبعيات الانقسام الفلسطيني التي حولت الفصائل الى مافيات وامراء حرب تجني وتشتري وتبيع طبقا لمواصفات صفقاتها وارتباطاتها

لم يقتصر الامر على هذا المؤتمر فبعد اشهر من هذا المؤتمر دعت الجبهة الديمقراطية وخراخيشها وجمعياتها الى عقد مؤتمر اخر يحمل يافطة طويلة عريضة هي (مؤتمر الجالية الفلسطينية ) وانا تابعت هذا المؤتمر عبر الاعلام ومواقع التواصل لاكتشف انه ايضا مؤتمر جبهوي بامتياز لم يحضر هذا المؤتمر الجالوي اي (مؤتمر الجالية) الا انصار وكوادر الجبهة الديمقراطية في المانيا عبر امتداد مقاطعاتها والقارئ يستطيع التاكد من صحة ما اقول

اذا هي محاولة من فصيل ضيق للالتفاف والهيمنة والاستحواذ على مشروع اكبر منه ومن كافة الفصائل ومن (م ت ف) ذلك البيت الفلسطيني المتعفن والمهترئ

لكن ما يغيظني ليس كل ما سبق بل هو رؤية هذه القيادات المافيوية والتي تبيح لنفسها فكرة الهيمنة وتمنع عن غيرها وهنا لست بصدد الدفاع عن اي عقلية فصائلية متعفنة ضيقة تحاول تكرار مثل هذه التجارب والمؤتمرات

فمنذ ايام تم الاعلان عن نفس التجربة عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن مؤتمر الشتات الفلسطيني في اسطنبول وعلى حسب التقارير والمصادر الاعلامية ان حماس هي الراعي الرسمي لهذا المؤتمر اي بمعنى ادق هو تجربة جديدة في تكريس الانقسام والهيمنة على قرار اللاجئ الفلسطيني وبعثرة نضاله وتشتيت همه بين اليسار واليمين

الانكى ان قيادة مؤتمر شتات الجبهة الديمقراطية ومعها قيادات فلسطينية من فصائل م ت ف استنكرت واشتساطت غضبا وغيظا من مؤتمر تركيا متهمة اياه بالنفاق والعهر بحكم عقده في تركيا ذات النظام الاخواني ولكنها نسيت تجربتها الاستحواذية باكثر من مكان والتي تنطبق عليه قول الشاعر :

لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتَأتيَ مِثلَهُ, عارٌ عَلَيكَ إِذا فَعَلتُ عَظيمُ...

وحجة هذه القيادات ان المؤتمر خارج اطار (م ت ف) وهو عذر اقبح من ذنب

ويبقى السؤال الاكثر الحاحا :

لماذا لم نسمع نقد واستنكار قيادات اليسار الفلسطيني حول مؤتمر دحلان الذي هو خارج (م ت ف) والذي هو انقسام وانشطار جديد في (ام الجماهير )فتح والمنظمة

ام حلال عليهم وحرام على غيرهم