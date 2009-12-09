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العمل التثقيفي في الخلايا


محمد علي الماوي
الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 22:03
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    


تقديم
بينت التجارب السابقة ان اهمال دور الخلية الشيوعية والتوجه في المقابل الى تشكيل المعارضات الواسعة بهدف خوض الانتخابات النقابية او المدنية عامة بينت هذه التجارب الانحراف الاشتراكي الديمقراطية الذي ادى بالعديد من رفاق الامس الى التحول الى عناصر مدنية في احسن الاحوال تتمعش من النشاط السياسي.
تكمن اهمية الخلية الشيوعية في الارتباط المباشر بالعمال وبعملية الانتاج وبالتواجد في المصنع وبالتالي امكانية التحكم في ظروف العمل والانتاج- غير ان الانحراف النقابوي ساهم في طمس دور الخلية الشيوعية وهمش النشاط الشيوعي بل عمل على ضربه بشتى الوسائل .
والان ورغم تغير الظروف فان الشباب المتعطش للعمل الشيوعي لازال يبحث عن طريق الثورة في صراع ضد التوجهات الاصلاحية من جهة والاندساس البوليسي المعلن في بعض الاحيان من جهة اخرى.

6) العمل التثقيفي في الخلايا
اذا ارادت الخلايا ان تكون قادرة على القيام بالمهام المقدمة في الفقرات السابقة عليها ان تقوم بتنظيم عمل تثقيفي مستمر لاعضائها وبدون هذا يكون من المستحيل عليها الوصول الى عمل جيد ومتواصل ولايمكن ان يبدا هذا العمل مبكرا فحالما يتصلب عود الخلية شيئا فشيئا يجب البدء بخلق حلقات ودروس اولية للاعضاء اين تدرس المشاكل الهامة للنشاط والتكتيك الشيوعي والنظرية اللينينية بعلاقاتها مع المهام الحالية للحزب وانه من الضروري بالخصوص تعريف اعضاء الحزب في المصنع وخاصة لاصغرهم سنا بتاريخ الحزب بهدف جعلهم على بينة من التقاليد المكتسبة في خلايا عملية تطور الحركة العمالية وبالخصوص الحزب الشيوعي.
وعلى الخلايا التي قادرة على تنظيم حلقات او دروس منتظمة ان لاتهمل العمل التثقيفي وان تستغل الوسائل السهلة مثلا :قراءة جماعية للنشريات لمقالات هامة للهيكلة النظرية للحزب او تنظيم سهرات ونقاشات الخ...
مهمة هامة اخرى تتمثل في تعليم اعضاء الخلية كيفية انجاز المهام اليومية للحزب باعداد التوجيهات المفصلة وبتجميع الرفاق المكلفين بمهمة لمناقشة تنفيذها معهم امثلة :طرق دعاية فردية وانتداب وسائل نشر مواد الدعاية وجريدة المصنع –طرق مواجهة الخصوم ورؤساء العمال الرجعيين –كيفية التدخل في الاجتماعات العمالية –العمل خارج المؤسسة –المهام المزمع انجازها في مختلف الميادين مثلا الانتداب بين الفلاحين...عمل التثقيفي في الخلايا خاصة تلك الموجودة في المؤسسات الكبرى في تكوين مكتبة خلية تحتوي على المختارات الاكثر اهمية من الادب الشيوعي وخاصة المتعلقة بالنشاط اليومي للحزب وتكتيكه
وهذه المكتبة التي يجب ان تكون في مكان آمن تقوم بتغطية احتياجات اعضاء الخلية الذين لايقدرون على شراء الكتب ولكن يجب ان تعطي هذه الكتب الى العمال المتعاطفين من اجل كسبهم الى جانب قضية الشيوعية.
(من تقرير حول مسألة خلايا المؤسسات –المؤتمر الخامس للاممية الشيوعية 1924 )





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محمد علي الماوي

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الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - محمد علي الماوي - العمل التثقيفي في الخلايا