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|الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - على عجيل منهل - خطاب نموذجي لديكتاتور-- ترامب- من هم -اعداء الشعب ؟
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خطاب نموذجي لديكتاتور-- ترامب- من هم -اعداء الشعب ؟
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|الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - على عجيل منهل - خطاب نموذجي لديكتاتور-- ترامب- من هم -اعداء الشعب ؟