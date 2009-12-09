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روج آفا


نزار طالب عبد الكريم
الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 19:46
المحور: الادب والفن
    


في روج آفا
فتحت البنادق القبور
ونادت قوموا
هذه القيامة
ألا تسمعون
انه البعث واالنشور
-----------------------------
في روج آفا
ألأرض الحُبلى
كانت تدور
تطرق الأبواب
هُرعت اليها القابلات
والأطبة الخافرون
قد فاجأها المُخاضُ
سمع الجيران زغاريدا
وموسيقاً تصدحُ
ووقعُ دبكات
فصاروا يتطلعون من فوق السطوح
ومن على الشاشات
نفلا حرا مباشرا
فلأول مرة
يشاهد الناس على الطبيعة
وعبر القنوات
كيف التمَخَضُ
وكيف الولادةُ
وكيف في الطين تنبض الحياة
---------------------------------------
في روج آفا
في الفلاة
اخضلت ألأرض بالزروع
وتكنزت بالحليب الضروع
وكنت ترى الى كل فتى وفتاة
يتنكبون السلاح
يتنكبون الحقول
وأذ كانت القنابل
فوقهم تجول
اغشوشت عيونها
فكل ما تحتها سنابل





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نزار طالب عبد الكريم

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