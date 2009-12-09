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قصيده فرسان اللهو


ماجد عزيز الحبيب
الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 19:46
المحور: الادب والفن
    


قصيده فرسان اللهو
...............
لملمنا كل غيرتنا
شجاعتنا...
دفناها
مع الجرذانِ
خصصنا كل رجولتنا
لدحرِ
عذرية
النسوانِ
وغاصب ارضي
يحكمنا
ونلقاهُ
باحضانِِ
واحضانِ
ويدخلُ غرفة نومي
في جهرِِ
واعلاني
بلادي الموت فيها
مكرمة
من حاكمِِ
لعرياني
بلادي ما اكلتُ بها يوماً
زاديَّ الهاني
بلادي كلَ يومِِ تجلدني
وتقتلني
ولستُ بها انا
الجاني
بلادي شردت اهلي
احبائي
وخلاني
بلادي المجرمُ فيها
هو القاضي
وسجاني
بلادي خُدرت بالدين
وهذا الدينُ عنواني
بلادي العدلُ فيها
على الاهواء
لا داعي
لميزانِ
بلادي يعصفها الحزن
كبركانِ
كرهتُ كل معممِِ فيكِ
كرهتُ كلَّ علماني
كثعبانِ
بلادي اسألكِ بالله
متى اشدو
بالحاني,؟
متى تتفتحُ الاوراد
زاهية بالوانِ.؟
متى اعيدُ ابوابي التي خلعت
من سافلِِ
ومن زاني
بلادي خذي قلبي
خذي دمي
وشرياني
ليروي ارضكِ العطشى
واطفئ بعض نيرانِ
بلادي وان هجرتك
يوماً
فحبكِ
بوجداني
..
ماجد عزيز الحبيب
السويد





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ماجد عزيز الحبيب

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