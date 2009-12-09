أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - لحن الشروق على واد الحجر


اخر الافلام











المزيد.....

لحن الشروق على واد الحجر


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 19:46
المحور: الادب والفن
    


رعاة
حفاة
عطشى
هكذا قال جبل الموت
وكتب على أسطورة الحجر
دموع الليل
وعلى شيب الأغصان
عطر مبلل
برغوة الحنين................
يا زائر الخيام
امتحن صوت الريح
وجسد الغبار
وانشقاق البدر
على صدر الغيم...........
ترشق سنابك الضحى
صبار الأمس
حين كانت الفرحة
تطل من هودج بريق
وكان الأطفال يلعبون
في شرفة الحدائق
وكان الزهر على ميسم الأرواح
مثنى أو ثلاثة
على سهل القيظ
ومراجع السقوط
على كهف النور
حين ترتدي المناسك
حلة قشيبة
وينهمر الدعاء على حوض الدموع:
هكذا في ريحها
المنبلج
على خريف الأشواق تمتد الرحلة
مع هدهد النخيل
تلبس ثوب الأديم
حين ينعكس الجرح
على مرآة الأشعة
ويعانق صدى الأصيل
وقع الشتات
فرات نجمة زاحفة
في وجه الليل
تعانق الحلم الأبدي
في زهوتها المنفصلة
عن شعاب الأمل‚
جمرة في لهيبها
رماد عتيق‚
فنجان منفصل
عن خد الشروق
بحر على هودج الليل
سوسن أزلي
على ثوب غمامة
يغذي أريج الفجر
ويعانق الفضاء الجريح.....................
ذ أحمد بياض / المغرب/





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
بياض أحمد

إجمالي القراءات: 26,928
المقالات المنشورة: 54
- حبرُ ليل.......
- هدير الريح
- على جرعة بقاء عارية
- زهرة المناسك وحلم الصمت
- أقواس روما............
- هواءٌ منكسِر.....
- حين كتب العالم
- سبع زهرات
- دعاء النخيل
- سنعود...
- ثدي البقاء مع عروس الليل
- عزف على أوتار الليل
- غربة
- رحلة
- نص وتحليل بقلم الشاعر العراقي ***عماد ألدعمي*** لقصيدتي***ما ...
- قراءة لقصيدتي*قطاف المنعرجات*قراءة للأخ العزيز*أوس غريب*
- شهد البقاء
- ما بعد القصيد
- جلجماش....
- قطاف المنعرجات

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بيلي كولينز: كوزمولوجيا - إيلاف
- السفير السعودي بالجزائر: البوليساريو “جماعة إرهابية”
- مولاي الحسن ومولاي رشيد في وداع محمد بوستة
- المسلسلات التركية تغزو الأرجنتين
- جائزة الشيخ زايد تعلن القائمة القصيرة للآداب وأدب الطفل
- الأصالة والمعاصرة يصف الاعتداء على الشعبي بالفضيحة التي لا ي ...
- رونالدو ممثل في فيلم عن اللاجئين السوريين
- أزولاي في مؤتمر ميونخ: المغرب ربط مصيره بالقارة الافريقية
- تتويج الفيلم المجري - على الروح والجسد- بجائزة الدب الذهبي ف ...
- تتويج الفيلم المجري - على الروح والجسد- بجائزة الدب الذهبي ف ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - لحن الشروق على واد الحجر