

حيدر الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 19:45

المحور: الادب والفن









((حزن الشجرة ))



وتمر سريعاً هذه الليالي

كا أغنية حزينة في مقهى شعبي , مزدحمة الممرات والنوافذ برائحة السجائر

وأنا هنا أجلس وحيداً , أحصي كل خيبات السنين ورغم كل هذا الملل

الذي يحطم أصابعي

قبل قليل , قالت لي من أنت ؟

أنا حزن شجرة حين تسقط العاصفة أوراقها, كأم فقدت صغارها

أنا صرخة كل فراشة , تلاشت مع الضوء

أنا كل الاشياء الجميلة التي كانت لي

ولم تعد لي الان !!

حيدر الهاشمي

18 ــ فبراير ـــ 2017