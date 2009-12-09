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قصيدة ( حزن شجرة )


حيدر الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 19:45
المحور: الادب والفن
    


((حزن الشجرة ))

وتمر سريعاً هذه الليالي
كا أغنية حزينة في مقهى شعبي , مزدحمة الممرات والنوافذ برائحة السجائر
وأنا هنا أجلس وحيداً , أحصي كل خيبات السنين ورغم كل هذا الملل
الذي يحطم أصابعي
قبل قليل , قالت لي من أنت ؟
أنا حزن شجرة حين تسقط العاصفة أوراقها, كأم فقدت صغارها
أنا صرخة كل فراشة , تلاشت مع الضوء
أنا كل الاشياء الجميلة التي كانت لي
ولم تعد لي الان !!
حيدر الهاشمي
18 ــ فبراير ـــ 2017





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حيدر الهاشمي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة ( حزن شجرة )