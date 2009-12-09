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|الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صبيح البلادي - نداء الى السلطات الثلاث:السيد رئيس الجمهورية راعي الدستورالمحترم إن المسائل الملزمة لسلامة الميزانية النظر لما يأتي :
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نداء الى السلطات الثلاث:السيد رئيس الجمهورية راعي الدستورالمحترم إن المسائل الملزمة لسلامة الميزانية النظر لما يأتي :
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|الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صبيح البلادي - نداء الى السلطات الثلاث:السيد رئيس الجمهورية راعي الدستورالمحترم إن المسائل الملزمة لسلامة الميزانية النظر لما يأتي :