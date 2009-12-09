

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 19:43

المحور: المجتمع المدني









نداء الى السلطات الثلاث:السيد رئيس الجمهورية راعي الدستورالمحترم

والسيد رئيس الوزراء المحترم

والسادة رئيسة أعضاء المجلس التشريعي المحترمين

لاشك والجميع يسعى لإستقرار المجتمع ؛ وإستقرار المجتمع يتم العمل بمضمون الدستور:



إن منشأ إستقرار الدول إجتماعيا ناجم عن مبعث الرضا والقناعة بعدالة توزيع الثروة والقضاء ؛ وإحترام ما تقدم الإلتزام بالدستور وتقديسه ومنه تحقيق ما تقدم ؛ فإ حترام الدستور واجب على الجميع ؛ وفي مقدمتهم السلطات ومبعث الاستقرارمنهم فلا مجاملة لهم على حساب المواطن .



يؤكد الدستور على تحقيق كرامة المواطن وجاءت بمواد فيه يتطلب التشريع لها لتحقيق العمل والسكن والضمان المعيشي والصحي والتعليم المجاني للجيل الحالي وأجيال المستقبل ويتطلب

تخصيصات مالية ضمن الميزانية ؛ وتخصيصات المالك بالأولوية وبدونها فالميزانية باطلة



والمسائل الملزمة لسلامة الميزانية النظر لما يأتي :

أولا : تحقيق تنمية الاقتصاد بالنظر للمادتين الدستورية (25و26 )

ثانيا : تحقيق تشريعات منفعة ثروة المالك المواطن وما جاء بالمواد (29-36 )

وهنا يستوجب للميزانية السليمة تأكيد نسبة التشريع لها ما يتوازن لتنمية الموارد لجيل المستقبل ؛والأهمية القصوى تشريع ما يناسب للمالك في الميزانية ؛ والنظر لأهم تجاوز تحقيق منافع للمكلف بإدارة السلطة ومنافعها غير المقبولة ؛ والتي تلتهم الثروة ؛ ولايبقى مجالا لتشريعات المالك وحقوق الاجيال ؛ نعتقد ما تقدم بدراسته ونقاشه ؛ ونؤكد أهمية النقاش لمصلحة المجتمع



أننا سبق وأكدنا على اهمية الرأي الجمعي المجتمعي وطريقة التواصل عبر الهواء



لحقوق الدستورية صندوق الاجيال

ثقافة حقوق المواطن الدستورية

المنتدى الوطني العراقي والنقاش على الهواء

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash



ونأمل من الجميع تحقيق ذلك وعدم العزوف كالسابق ؛ وفي الواقع نعول على الافراد والمجموعات أصحاب المصلحة وهم المواطنون العطلون عن العمل والفاقدون السكن والضمان

هؤلاء أصحاب المصلحة الحقيقية وشريحتي الوظيفة والمتقاعدين ممن تم التجاوزعلى حقوقهم

والتوسل بالآلية الدستورية 1- التعرف على الحقوق 2- البحث عن التجاوزات 3- رفع دعوى



ندعوكم للتواصل معنا عبر رابط : صفحة الاصدقاء المعجبون بصفحة الفراتين اونلاين



https://www.facebook.com/groups/262366310790625/



وموضوع النقاش مضمون المقال الاتي والفقرتين للرابطين معه

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=548838



ولاحقا نعمل حملة على موقع ِAvaas او حملة على موقع الحوار المتمدن



