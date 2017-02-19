

كمال غبريال

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 14:14

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









أن يوفر لنا الطعام واللباس والمسكن وزوجة مطيعة فاضلة محجبة أو منتقبة‎.‎

ألا يسمح لأغنياء بثراء يجعلهم يستهلكون سلعاً تستفز مشاعرنا المرهفة‎.‎

أن يجبر أولادنا على فهم العلوم وليس حفظها عن ظهر قلب دون فهم، ويمنع الغش في الامتحانات، بشرط دخول ‏الجميع كليات الطب والهندسة‎.‎

أن يجبرنا على الالتزام بقوانين المرور، وأن يخصص لكل عسكري مرور عسكري آخر يراقبه، حتى لا "نأبجه بالمعلوم" ‏فلا يحرر لنا مخالفات إذا ما ازدرينا القانون كعادتنا‎.‎

أن يخصص عسكري لكل موظف حكومة، حتى لا يفتح الدرج للرشاوي، وعسكري آخر يراقب العسكري الأول ‏والموظف معاً. ويخصص شرطة نسائية تمنع الموظفات من تقطيف الملوخية وتقميع البامية أثناء وقت العمل‎.‎

أن يمنع أصحاب العمارات من الارتفاع بها فوق الترخيص، وأن يمنعنا من شراء الشقق غير المرخصة. ويخصص ‏عسكري وعسكري مراقب لكل موظف حكم محلي، حتى لا يرتشي وتعم الفوضى.‏

أن يمنعنا من التكالب على خطب الشيوخ المحرضين على الكراهية والقتل، وأن يجبرنا على الاستماع إلى "مشايخ ‏كيوت".‏

أن يمنع السوبكي من إنتاج أفلام تافهة خليعة، نتكالب عليها لتحقق أعلى الإيرادات‎.‎

أن يوفر لنا ديموقراطية، ويحمي أحزاب المعارضة من التقاتل الداخلي على مناصب كرتونية، ويجبرنا على عدم ‏انتخاب الإخوان والسلفيين وتجار المخدرات، ويأتي لنا بنواب يطالبون بالعودة لزمن الناصرية وأمجادها ووكساتها‎.‎

أن يسمح لنا بأن نشتمه ليل نهار، وليس لدينا تصور للمستقبل غير كل ما هو بائد ومأفون.‏

أن يمنعنا من التصفيق والتهليل والنفاق لكل حاكم، كما يمنعنا من "دهان الهوا دوكو" و"تعبأة الشمس في أزايز".‏

أن يحرر لنا فلسطين، ويلقي اليهود أحفاد القردة والخنازير في البحر‎.‎

الخلاصة مطلوب من سيادة الرئيس تحويل "شعب حثالة" إلى شعب بمستوى الدول الاسكندافية.‏

هي ذات النظرة الأبوية. . قد تأخذ شكل الماركسية أو الدينية أو القبلية. . ‏‎"‎بابا" هو المسؤول. . قد يكون "بابا" هو ‏فضيلة الشيخ أو صاحب القداسة أو الرئيس أو أمريكا أو الاستعمار والصهيونية العالمية‎.‎‏ . لكننا نحن أبرياء. . قطيع ‏من الغنم. . خيشة يمسح بها أي "بابا" البلاط، أو يدلعها ويشخلعها‎!!‎

شعوب تنقم على أسيادها إن لم يقدموا لها ما يكفي ويروق لها من الأعلاف. . ‏‎ ‎لكنها تعجز أن تحيا بلا أسياد.‏

إذا كانت السمكة تفسد من رأسها كما نحب أن نكرر دوماً، فالشعوب تفسد من قاعدتها، ‏‎ ‎فتفسد بالتبعية القادة والنخبة.‏

الحاكم بلا شك مسؤول، لكن فقط بقدر حجم سلطاته ووظيفته. ولأنه لا يمتلك قدرة وسلطات إله، عليه فقط أن يدير ‏المنظومة بأقصى قدر من الرشادة.‏

لكن ماذا عن المنظومة، التي تشملنا كأشخاص وعادات وتقاليد وسلوكيات وثقافة وتدين؟

هل يستطيع حاكم فرد تغيير منظومة مشكلة من ملايين أو عشرات ملايين البشر؟

تخبرنا الأسطورة أن "شمشون الجبار" بكل قدراته الخرافية، لم يستطع في النهاية أكثر من هدم المعبد على رأسه ورؤوس ‏الجميع!!‏

أي تغيير حقيقي على القمة، لابد وأن يكون إفرازاً للقاعدة، وإلا سنظل في ذات الدائرة الجهنمية المغلقة:‏

قاعدة فاسدة تنتج نخبة وحكاماً يزيدونها فساداً