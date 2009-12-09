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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ذياب فهد الطائي - اليسار ....مرة أخرى
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اليسار ....مرة أخرى
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سلاسة اللغة وغنائية النص عند الشاعر حبيب الصايغ
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- الحلقة الحادية عشر/نوافذ دائرة الطباشير
- الحلقة العاشرة /نوافذ دائرة الطباشير
- الحلقة التاسعة /نوافذ دائرة الطباشير
- التناص في القصيدة الحديثة
- الحلقة الثامنة /نوافذ دائرة الطباشير
- الحلقة السابعة /نوافذ دائرة الطباشير
- البناء القصصي في شعر حبيب الصايغ
- الحقة السادسة /نوافذ دائرة الطباشير
- الحلقة الخامسة /نوافذ دائرة الطباشير
- الحلقة الرابعة/ نوافذ دائرة الطباشير
- الحلقة الثالثة - نوافذ دائرة الطباشر
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ذياب فهد الطائي - اليسار ....مرة أخرى