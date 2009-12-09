

عصر الوقاحة , والعار - من اليوميات

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 12:22

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية







من اليوميات .. عصر الوقاحة , والعار...!

عصر الوقاحة .. والعار

عصر الصهيونية بامتياز , عالمكشوف

عصر السرقة والبلطجة بقوة النار , والطيران

بلعوا وسرقوا فلسطين , كل فلسطين . واليوم , الجولان , وغداً كل ( سوريا ) بعد أن هدمها الأسد وفرغها هو والأعداء والأصدقاء الأقليمييين والدوليين .

:

السقوط أشكال وألوان ومشاهد وخطوات ,

- وعلى جميع المستويات . ...............16 -2 -



2

الذي يبيع ولو شبرًا واحدًا من أرض وطنه للعدو الأجنبي , فهو خائن إن كان رئيساً أو أي انسان آخر .

الأب باع الجولان , والإبن تنازل عن لواء اسكندرون وأنطاكيا , واليوم يتخلى ويسلم و يبيع ما تبقى للأعداء المحيطين بسوريا الثورة .

لقد كتبتُ عنك .. وكتبت وسأكتب

فجبلنا المسروق والمباع من أحقر رئيس ونظام حكم في سوريا ,,, سنبقى نكتب عن جبلنا " حرمون , الشيخ" ..!



وُصِفت مدينة حلب " هيروشيما سوريا ".. وبقية المدن وسكانها ( هياكل ) , جوعا وتهديمًا وانتقاماً !!



:

لا أحد ينشلْ الأطفال !

كم مؤتمر للهدنة ووقف إطلاق النار ؟

ما زال الطيران الروسي والأسدي والدولي يستعرض قدراته في سماء سوريا ويتباهى برجم الأطفال.. صرخات عا مدّ النظر " شيلني يا أبي " !!!!

أطفال سوريا شوكة في أعينهم .



:

لا فرَجوا عن المعتقلين

ولا فكّوا الحصارعن الأحياء

لا وزعوا المعونات لإنقاذ الجائعين والمرضى

لا رجّعوا المخطوفين والأسرى

لا أعادوا المعارضة السلمية المبعدة إلى الخارج

لا أوقفوا الطيران وتهديم المدن والبيوت وترحيل السكان

أين أرضية المفاوضات وجوّ السلام وخطوات الإطمئنان على أرض الواقع العملي !؟ إلى متى اللعب بعقول الناس والإعتراف والتمديد للسلطة الحاكمة ؟

: الحرية للأصدقاء المخطوفين

- المحامية الناشطة رزان زيتونة والناشطة سميرة خليل وفريقهم المهندسين.

- مطرانين حلب العالِمين : بولس يازجي , ويوحنا ابراهيم , والأب باولو وغيرهم الكثير ..

وآلاف المعتقلين في السجون والأقبية الأسدية .

يوم الصداقة : 4 شباط - 2017



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إن الثورة السورية ثورة تاريخية بكل معنى الكلمة مسيرتها ونجاحها وتجذرها احتاج ويحتاج الكثير من التضحيات , لقد أخذت كل هذه السنين وهذا المنحى ومرت بالمنعطفات الخطيرة لأهميتها وموقعها المميز لكنها سائرة في الأعماق , فإزالة واقتلاع جذور الإستبداد والفساد والقمع المعمّربدوائره وشبكاته الرجعية والرأسمالية والمافياوية العفنة الأقليمية والدولية وبمساعدة الصهيونية العالمية ليس أمراً سهلاً أبدا , ليست نزهة في بستان ,,

العالم كله تجند لمحاربتها بأحدث الأسلحة وأكثرها إجراماً ووحشية لتركيع شعبنا الثائر المنتفض المتمرد على الفاشية وأعتى حكم عسكري دموي عي العالم , لكن صوابها وأحقيتها بالتحرر من كل هذا الطاغوت ودماء شهدائها المليونية وإصرار أحرارها موؤيديها ومناضليها وثوارها الوطنيين السوريين الأوفياء جعلها تتغلب على كل الألغام التي اعترضتها وتعترضها كل يوم بفضل عدة عوامل , مهما خُطفت وشوهت وتعرج مسارها ستعود إلى منبعها الشعبي الأصيل الثوري الديمقراطي الحر. لقد اكتسب الشعب خبرات ودروس جديدة في النضال والصمود والمعرفة وتفنيد كل المؤامرات عليها وعلى شعبنا وفضح كل من يسكت على الأخطاء لقد حطم شعبنا جدار الخوف الحديدي السميك وصعد درجات نحوالعلو والسمو و التحدي والنقد ومحاسبة كل من يخطئ ويساوم على أهداف الثورة وتحرر شعبنا من هذه العصابة الأسدية الحاكمة , سورية الحضارة والتاريخ .

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نشرت منظمة العفو الدولية " الأمنستي ناشيونال " اليوم 6 شباط , تقريرها المصوّر حول إعدامات النظام الإجرامي الأسدي ل 13 ألفاً من المعتقلين دون محاكمة في سجن صيدنايا -



...

كيف يشوهون ويطمسون الأسماء والأماكن التاريخية المقدسة في وطني !؟

يا خجلتي يصبح سهل مدينتي صيدنايا " مقبرة للأحرار " !

تخطيط مبرمج................................. 7 / 2 -





ستثمر دماء الشهداء لا محالة .. ستزهر مروج الأقحوان .





الثورة السورية عروسة الثورات , تمتاز بشراسة أعدائها وتنوعهم .

لا يزال المخطط مستمر في سورية والعراق ليستمر التهجير والقتل والتغيير الديموغرافي للسكان !

الماء والكلأ , سبب الغزوات والحروب بين البشر منذ بداية المجتمعات الطبقية حتى اليوم , والذي يترجم حالياً في عصرنا بأساليب حديثة عسكرية ألكترونية متطورة , وأكثر وحشية ورجعية !

الدواعش وأمثالها , هي " الجرافات " البشرية والوحشية المسننة التي تمهد للإستيطان والمستوطنات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية ..

وحطت قواعدها العسكرية والبشرية ( روسيا : في طرطوس واللاذقية وحميميم , وأميركا : في عين عيسى جنوب القامشلي , و الرميلان , تل بيدر , تل أبيض , شمال الحسكة وغيرها ... ) ,, وضعوا أرجلهم على النفط والغاز , والغلال القمح القطن الزيتون , والأنهار والبحار .. ماذا بعد !؟



كل ديك على مزبلته صياح -



هات هات , منصات - مؤتمرات - عروض - تنسيقيات - مقابلات - تصريحات - تنزيلات صيفية ربيعية موسمية شاشات أكسيسوارات تقليد الخ ............!



الأخلاق مثل الزهور لها رائحة .

:

.

- العولمة حتى في الألوان !

- ملك الألوان اليوم , الأحمر

عيد الحب .. والمحبين

أيامكم محبة ...



صفحتي مبللة اليوم

سأمطركم بالحب

من يجيد حمل الشماسي ؟......... 14 - 2 - عيد الحب " فالنتاين " .



الحب هو الحياة , عرفته وعاشته وتعيشه المخلوقات الحية على وجه كوكبنا المنير ( الإنسان النبات الحيوان ) فالحياة محبة , وحب

" الله محبة , والذي يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه " .



لصباحكم الغار .. وهدف التحرر والإنتصار , إنتصار الإرادة والحرية والكرامة

مريم نجمه









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