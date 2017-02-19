

محمد النعماني

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 12:20

المحور: الارهاب, الحرب والسلام









هي وحدها المعلومات المنشورة تكشف ان من المتوقع أن تستعيض السعودية بقوات عسكرية إضافية من دولة السودان لسد أي فراغ محتمل قد يتسبب به الإماراتيون، وكشف الرئيس السوداني عمر البشير في مقابلة مع قناة "العربية" عن أن قوات من الجيش السوداني تُجهز لتنقل إلى المملكة ومن ثم إلى اليمن، مؤكداً أن السودان لن تسمح بأن تستغل أرضها ضد المملكة.

فالسعودية، بحسب مراقبين، لم تعد بحاجة إلى مداراة الإماراتيين فالسعوديه نريد احضاع اليمن لها واهمال الاماراتيين من المشاركه في اي تسويه سياسيه في اليمن حيت تهم السعوديه الإمارات بارتكاب أخطاء جديدة في اليمن، وتتواحد علاقات لها بالرئيس السابق صالخ في محاولة منها لتسويغ القبول بتسوية سياسية في اليمن تبقي على الحوثي وصالح مستقبلاً

وهناك معلومات موكدة الي ان السعوديه وراء إنشاء غرفة عمليات موحدة تتبع وزارة الداخلية ينظر لها بمثابة إجراءات تمهد لإجراءات أكثر صرامة وربما معركة مؤجلة يقوم بها الرئيس الهارب هادي وبدعم من قوات التحالف مع عدة أطراف تساهم في خلط الأوراق في العاصمة المؤقتة عدن.

وهاجم مسئول في الحكومة الشرعية سياسة الامارات في عدن متهما اياها بدعم الميليشيات وخلق حالة الفوضى والانقسام. وقال شفيع العبد وهو وكيل وزارة الشباب والرياضة بالحكومة اليمنية الشرعية معلقا على الاحداث الاخيرة في عدن أن الداعمين لحفتر في ليبيا، ولدحلان في فلسطين، لن يسهموا في ايجاد مؤسسات دولة في عدن. مضيفا في تغريده على حسابه الرسمي في فيسبوك إن مشروع هؤلاء هو دعم مليشيات وخلق حالة من الفوضى والانقسام.

واكد القيادي بالمقاومة الجنوبية علي الذيب أبو مشعل الكازمي أن ما يحدث في العاصمة عدن الآن هو فشل للحكومة والسلطة المحلية والمقاومة الجنوبية بالعاصمة.

وقال الكازمي بمنشور له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الجنوبيون هم من يصنع عدوهم ويجعلوا منه أسطورة مستشهداً باقتحام معسكر الأمن المركزي بالصولبان في بداية الحرب عام 2015.

وأضاف الكازمي "أن عمل غير مؤسسي لا يمكن أن ينجح ونحن الآن للأسف في دوامة فشل وفوضى خلاقة ورمي تهم على حزب الاصلاح أو علي محسن الأحمر بينما ليس لهم وجود على الواقع في العاصمة عدن ماعدا في الاعلام.

وأبدى القيادي أبو مشعل الكازمي استعداده لسحل قيادات وعناصر حزب الإصلاح بالشوارع، في حال وجود أدلة عن مشاركتهم باعمال تخريبية في الجنوب حد قوله، مشيراً أنه ينتظر تلقي أوامر محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، ولذلك في رده على تصريح اللواء الزُبيدي باتهام قيادات الإصلاح بافشال السلطة المحلية في العاصمة، ومشاركتهم في أعمال تخريبية في الجنوب، وتوعدهم بجرهم الى المحاكم.

وقال دبلوماسي سعودي إن المخابرات التركية قدمت معلومات للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تفيد بمخطظ كان يهدف للانقلاب على الشرعية في عدن. وأوضح المصدر الذي تحدث من الرياض ل(يمن ساوث) أن أحداث عدن الأخيرة في المطار وما حصل فيها من تمرد وتحرك بعض الاجهزة الامنية والعسكرية والقوى المسلحة كانت ضمن مخطط الانقلاب على الشرعية في عدن وفرض موازين جديدة في القوى على الارض وبعض المرافق السيادية