

فاطمة ألعبيدي التنوع والدلالة

علي الزاغيني

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 00:41

المحور: الادب والفن







فاطمة ألعبيدي التنوع والدلالة

علي الزاغيني





ضمن فعاليات منتدى نازك الملائكة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وعلى قاعة ألجواهري تم الاحتفاء بالفنانة التشكيلية فاطمة ألعبيدي بتوقيع كتابها ( التنوع والدلالة ) وهو كتاب تجربتها التشكيلية , بحضور كبير من الأدباء والتشكيلين ووسائل الإعلام .

أدارة الجلسة الشاعرة والتشكيلية الرائعة غرام الربيعي والتي رحبت بالمحتفى بها وشكرتها لتلبيتها الدعوة وتحملها عناء السفر الى بغداد الحبيبة , تحدث العديد من النقاد عن تجربة الفنانة فاطمة ألعبيدي الذين حضروا رغم الظروف الصعبة و انقطاع الطرق في بغداد الحبيبة .





1. الناقد التشكيلي والفنان صلاح عباس والذي كان له الدور الكبير في إعداد وتقديم الكتاب

2. الأستاذ الكاتب و الناقد جاسم عاصي

3. الأستاذ الشاعر والتشكيلي قاسم العزاوي

4. الأستاذ الكاتب والناقد زهير الجبوري

بعد حديث النقاد عن تجربة ألعبيدي الفنية فتح باب المداخلات للحديث والأسئلة عن مسيرة المحتفى بها وتجربتها وكانت هناك العديد من المداخلات (الأستاذ احمد القسيي / الأستاذ عبد الحميد الجباري / التشكيلية إيمان الوائلي / الأستاذ علي البنفسج / الأستاذ علاء الماجد )



في ختام الاحتفاء قدم الأستاذ جاسم العاصي عضو المجلس المركزي لاتحاد الادباء/ درع الاتحاد العام للأدباء والكتاب الى الفنانة التشكيلية فاطمة ألعبيدي





كما قدم الاستاذ جمال الهاشمي الشهادة التقديرية الممنوحة من قبل الاتحاد , كما قدمت الشاعرة فاطمة الزبيدي باقة من منتدى نازك الملائكة للفنانة التشكيلية فاطمة العبيدي .



ومن الجدير بالذكر ان الكتاب تمت طباعته في مطبعة الزاوية للتصميم والطباعة في بغداد , صمم الكتاب الفنان كفاح عبد الجبار , الكتاب من اعداد وتقديم الاستاذ صلاح عباس الذي جملته لوحتين للعبيدي الغلاف الامامي لوحة( ضياء الامل ) والغلاف الخلفي لوحة ( عيد الالوان والفرح ) .





تضمن الكتاب الذي يقع في 86 صفحة من الحجم الكبير العديد من الفصول ( فاطمة العبيدي لوحات ونصوص نقدية / مشاركات فنية / جوائز وشهادات / السيرة الذاتية )

وهنا نود ان ننقل أليكم ما جاء في مقدمة الكتاب ( ان المتابع لسفر الفنون التشكيلية في العراق سيجد أمامه تاريخا حافلا بالإبداع والتنوع , وعلى مدى تجارب كثيرة تمتد لقرن من الزمان برز خلالها الكثير من الأسماء الهامة التي حفظت للأجيال ذاكرة فنون الرسم والنحت والخزف والكرافيك والخط العربي والزخرفة الإسلامية وبعض الاشتغال على الفنون التطبيقية .

وعلى الرغم من تطور الفنون التشكيلية في العراق الا ان مواد التوثيق والأرشفة وإصدار المطبوعات المكرسة شحيحة جدا وبخاصة مطبوعات الكتب الفنية والتعريفية وكتب السيرة الذاتية وسواها تكاد تكون شبه معدومة , وبصراحة ان هذا الإهمال يعد خطأ إداريا مسؤولا عنه المؤسسات الثقافية والفنية سواء كانت مؤسسات رسمية ام شبه رسمية وربما تقع المسؤولية على الفنان ذاته , ولا يخفى على المتابعين للشأن التشكيلي العراقي والباحثين الأكاديميين ونقاد الفن والدارسين للفنون بأن ثمة كثير من الأسماء الفنية الريادية ومن الجيل السابق صارت نسيا منسيا بالرغم من أهميتها وتاريخها الفني والإبداعي الغزير.

فكيف يكون ذلك ؟

ان أرشيف الفنون الذي تجمع خلال قرن من الزمان تعرض للحرق والسرقة بعد 2003 , كما ان مؤسسات الدولة ممثلة بوزارة الثقافة ودائرة الفنون التشكيلية ومنظمات المجتمع المدني ممثلة بجمعية الفنانين التشكيلين العراقيين ونقابة الفنانين لم تقدم ما ينبغي تقديمه من مطبوعات وكتب فنية الا بحدود ضئيلة جدا مقارنة مع زخم العطاءات الإبداعية المقدمة خلال قرن من الزمان .

ياتي هذا كتاب كإضافة للمكتبة الفنية في العراق والعالم العربي لما يتسم به من مؤهلات الوعي بالفنون لا سيما اذا أخذنا بنظر الاعتبار أهمية الفنون النسوية في العراق , والفنانة فاطمة العبيدي شقت طريق وصولها من خلال مشاركاتها النوعية في المعارض الوطنية التي تقام في داخل العراق وخارجه ونيلها الكثير من الجوائز والشهادات التقديرية , لا لشئ الا لانها فنانة حريصة ومثابرة وتعمل بدأب وجدية من اجل بلوغ غاياتها وتأكيد رؤيتها وموقفها الفلسفي من الإحداث والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والتاريخية في العراق والعالم ) .

هنا لابد من الإشارة انه تم مشاركة فريق عمل متكون من خيرة النقاد الفنيين في العراق .



وقد أسهم في الكتابة عدد من أبرز نقاد الفن التشكيلي

1. الناقد الكبير عادل كامل ( فاطمة ألعبيدي / رحلة البحث عن الفردوس المفقود)

2. الناقد والشاعر حسن عبد الحميد بدراسة حملت عنوان ( سمواً بالرسم/ فاطمة ألعبيدي .. توثيق مباعث متعة الإحساس بالجمال)

3. دراسة الناقد صلاح عباس (فاطمة ألعبيدي/ دوامة الألوان، انفجار العواطف) 4. دراسة للناقد الأدبي والفني القاص جاسم عاصي ( تداخل الألوان و اشتقاقات الرموز)

5. دراسة الفنّان والناقد التشكيلي قاسم العزاوي (تجريدات لوّنيّة –انعكاسات الكامن بين الشعور واللاشعور )

6. دراسة الناقد والباحث الأكاديمي د. جواد الزيدي (في تجربة فاطمة ألعبيدي.. حقيقة الجمال / البحث عن الغوامض )

وقد احتوى الكتاب بالإضافة الى الدراسات والبحوث على عدد كبير من لوحات فنانتنا فاطمة ألعبيدي التي منحت الكتاب جمالية كبيرة .

وللفنانة التشكيلية فاطمة ألعبيدي الكثير من المشاركات المحلية والعربية والعالمية منذ عام 1995 ولا تزال مستمرة بعطائها الإبداعي في جميع المحافل .

نالت ألعبيدي الجوائز والتكريمات والشهادات التقديرية نذكر منها:-

الميدالية الذهبية في بينالي فلورنسا الدولي للفن المعاصر / ايطاليا 2015

التمثال الذهبي في سلوفاكيا / 2014

الميدالية الذهبية / الأردن 2014

الدرع الذهبي للرسم / رومانيا 2014

الدرع الذهبي للرسم / رومانيا 2015

الميدالية الذهبية / الأردن 2015

قلادة الإبداع نقابة الفنانين العراقيين 2016

وسام المبدعين وزارة الثقافة العراقية 2016

والفنانة فاطمة ألعبيدي عضو جمعية الفنانين التشكيلين العراقيين

عضو نقابة الفنانين العراقيين

عضو رابطة المبدعين العراقيين للفنون الجميلة

IFAA عضو نقابة الفنانين التشكيلين / بريطانيا /

منحت لقب سفيرة السلام من خلال الفن مهرجان سلوفاكيا الدولي 2014



)للفن والثقافة / تركيا SAKUDER)عضو في جمعية

عضو شرف في جمعية ( EQUATOR ) للفنون التشكيلية في سلوفاكيا / احدى منظمات الاتحاد الأوربي EC

عضو شرف في مؤسسة الشرق للفن ( AEF ) في سلوفاكيا ( احدى منظمات الاتحاد الأوربي )

عضو مؤسسة ( ICAAB ) للفنون التشكيلية في اليونان / التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية .









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