

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 00:41

المحور: الادب والفن









ماذا نحتاج؟.

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ما هو أساس وهام، هو حين يدفعنا في النص ـ نصاً شعرياً أو سرداً قصصياً ـ هو البحث عن المعنى وما يبنى عليه. أن نستعين لتحليل وتوضيح ما نقرأ. هي جملة خطوط ذات امتياز فخري تحولنا عبر مجازات ما نقرأ ، إلى أكثر من دهشتنا .. إلى أكثر من إعجابنا، هو يقيننا بأنه منحة تألق أكثر تطابقا مع روح النص..إلى نور عالمه، لنتجاوز ما نحن عليه من التلقي فقط. أقصد ، إلى ما يرفعنا لدرجة من درجات الإبداع أكثر من الشعور بالمتعة حسب. لما حين نحاول السفر الشيق ونحن في بيوتنا، لعوالم، حيث الأمطار والصخب والاحتلام.. حيث يعيش حشد من الملائكة والصعاليك الفقراء.. حيث الحب يجعلنا ننبش بصرامة عن لذائذنا بين الصخور والمعتقلات.

هذا ما نشتكي منه في بحثنا عن ساحة للتعايش عميقاً مع موهبة النص المغري، وإدراك أهمية أن تتلبسنا روح الكشف الخالدة، وإلى حيث أشار يوما (نيرودا) بقوله : " مهم جدا تنقية الشغوف الكلف في الظلال بحثاً عن المستويات بين الكلمات والواقع المنزلق اللزج ".

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من مجموعة ( براويز ).