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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد جاسم - وحيدٌ مثل الله


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وحيدٌ مثل الله


سعد جاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 00:41
المحور: الادب والفن
    


اخوتي عشرةٌ
ولكنني لااتذكّرُ منهم
سوى واحدٍ
وكانَ قدْ ماتْ
في حربِ الثماني سنواتْ
إلّا انني كنتُ ومازلتُ ابكي
ولاادري هل انا ابكي عليه
لأَنَّهُ قُتلَ في حربٍ مُضحكةٍ
وليسَ لها معنى؟
أَمْ ابكي
لأنني وحيدٌ
مثل الله؟
----------------
اوتاوا في 2017-2-16





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سعد جاسم

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