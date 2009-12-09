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يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 23:15
المحور: الادب والفن
    


لا أمتلك شيئا
فقط أوراقي المبعثرة
وحروفي التي تركتها لغريب الاطوار
ولتلك رائحة خيول في بيتنا.
تطلعات اشباهنا
لمهام الرجال المنفيين
ولكِ أنتِ التي تفكرين
بأني في أوج الحب،
سأخذ كل هذا معي
لملاحقات أخرى !





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يعقوب زامل الربيعي

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