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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم عبدالله - تورّدَ التفاح في سلالكِ العذبةِ
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تورّدَ التفاح في سلالكِ العذبةِ
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم عبدالله - تورّدَ التفاح في سلالكِ العذبةِ