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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - مالك كرباج - هدم بيوت الدروز والعرب الداخل المحتل فلسطين
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هدم بيوت الدروز والعرب الداخل المحتل فلسطين
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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - مالك كرباج - هدم بيوت الدروز والعرب الداخل المحتل فلسطين