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هدم بيوت الدروز والعرب الداخل المحتل فلسطين


مالك كرباج
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 23:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


قرار هدم بيوت العرب الداخل المحتل الفلسطيني ستدهور اوضاع دولة اسرائيل اذا المحكمة العلية لم تعدل قانون التي انشئ به بهدم البيوت في المثلث والكرمل والجليل والجولان ومنطقة بئر السبع سيكون بين الطرف اليميني المتمرد على الطوائف العربية في الداخل تصحيح اخطاء الحكومات التي وضعو قونين ضد العرب وجميع القرى العربية تغلي على حطب وجميع يقول هذف الحكومة المتصهينة هذا القرار يستهدف بيتي وبيتك واذا لم نتصدى لتلك الحكومة التي تصدر قرارات بتعري بيوت العرب هذا نوع من جرائم ضد الانسانية وتهجيج العرب من الداخل لمصلحة فئة متصهينة في داخل الكنيست السرائيلي
ولذلك نصرخ على جميع الامة العربية بتوحيد الصفوف ومنع الحكومة بكل وسيلة بهدم بيتك وبيتي حان الاوان ان نتوحد مع بعضنا البعض لمنع هذي الحكومة في افتراء على شعوبنا العربية في داخل
مواقع فرسان بني معروف التوحيد والتواصل





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مالك كرباج

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الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - مالك كرباج - هدم بيوت الدروز والعرب الداخل المحتل فلسطين